Трампу понадобилось меньше минуты для объяснения смысла встреч мировых лидеров

Источник: AP 2018

Для того, чтобы объяснить смысл встреч руководителей стран, Трампу понадобилось меньше минуты. Он вспомнил о своих переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным.

«Переговоры — это хорошо, а не плохо. Они приносят пользу, особенно, если президент знает, что делает», — сказал Трамп.

16 июля в президентском дворце в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В общей сложности лидеры проговорили почти четыре часа, большая часть беседы проходила в закрытом режиме. Стороны положительно оценили встречу и не исключили двусторонних контактов в будущем.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.