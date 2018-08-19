Российские дипломаты сообщили о «психологическом давлении» на Марию Бутину

Источник: AP 2018

Они уверены, что россиянку «пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить».

Отмечается, что при переводе у Марии Бутиной «забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены» и провели «унизительный личный досмотр с полным раздеванием». «Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут. Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна», — говорится в сообщении диппредставительства.

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В посольстве уточнили, что после перевода госпожа Бутина будет содержаться в одиночной камере. Сотрудники дипмиссии уточняют, что вопросов к американской системе правосудия становится все больше. «Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток?» — пишут они.

Дипломаты заверили, что продолжат добиваться освобождения Марии Бутиной. «В Госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее. Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие», — подчеркнули в дипмиссии.