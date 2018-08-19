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05:41 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Российские дипломаты сообщили о «психологическом давлении» на Марию Бутину

Сотрудники посольства России в США «экстренно посетили» задержанную в Вашингтоне россиянку Марию Бутину после ее перевода в тюрьму Александрии (штат Виргиния). В сообщении дипмиссии в Facebook подчеркивается, что ситуация с госпожой Бутиной «все больше беспокоит» российских дипломатов.

Источник: AP 2018

Они уверены, что россиянку «пытаются дополнительными унижениями и психологическим давлением сломить».

Отмечается, что при переводе у Марии Бутиной «забрали все вещи, включая книги, полотенца, кроссовки, предметы гигиены» и провели «унизительный личный досмотр с полным раздеванием». «Марию этапировали в кандалах. При этом никто так и не удосужился объяснить, что происходит и куда ее везут. Следующие 12 часов она провела в карантинной камере без пищи, с включенным светом и практически без сна», — говорится в сообщении диппредставительства.

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В посольстве уточнили, что после перевода госпожа Бутина будет содержаться в одиночной камере. Сотрудники дипмиссии уточняют, что вопросов к американской системе правосудия становится все больше. «Неужели вменяемые ей провинности еще до решения суда обрекают Марию на практики, находящиеся на грани пыток?» — пишут они.

Дипломаты заверили, что продолжат добиваться освобождения Марии Бутиной. «В Госдеп будет направлен очередной демарш с жесткой оценкой неприемлемых методов, применяемых к российской гражданке и требованием нормальной, человеческой реакции на происходящее. Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие», — подчеркнули в дипмиссии.

Марию Бутину задержали в Вашингтоне 15 июля. Американское следствие обвиняет ее в том, что она способствовала организации встречи между президентами России и США, а также пыталась повлиять на ключевых спонсоров Республиканской партии, чтобы продвинуть российские интересы. 18 июля госпожу Бутину арестовали.

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