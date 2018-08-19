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17:06 (мск), источник: Интерфакс

Эквадор ужесточил правила въезда для бегущих от кризиса жителей Венесуэлы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Люди въехали на территорию соседней Колумбии, но не могут ехать дальше.

Источник: Reuters

Эквадор ввел новые правила въезда в страну, чтобы остановить поток мигрантов, прибывающих из Венесуэлы без паспорта, сообщает «Би-би-си».

Тысячи венесуэльцев покидают страну из-за экономического кризиса. Венесуэла не имеет границы с Эквадором, и чтобы добраться до этой страны, люди едут через территорию Колумбии. Но и Эквадор не является для них конечным пунктом путешествия — многие направляются еще южнее — в Перу и Чили.

Колумбия уже выразила протест в связи с ужесточением норм въезда в Эквадор, так как тысячи человек остаются на ее территории.

За последние 15 месяцев более миллиона человек въехали в Колумбию из Венесуэлы, каждый день к границе Эквадора подходят по 4 тысячи человек. С субботы 18 августа пересечь границу могут только те, у кого есть при себе паспорт.

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Как отмечает «Би-би-си», многие мигранты шли пешком или ехали на попутных машинах, у значительного числа людей при себе лишь некоторые удостоверения личности, но не паспорта. Практически все только на месте узнают, что они не смогут попасть в Эквадор. При этом они заявляют, что не намерены возвращаться, так как ситуация на родине слишком тяжелая.

Между тем, уже с 25 августа такие же правила начнут действовать на границе Перу.

Бразилия выражает беспокойство в связи с ситуацией в Венесуэле, властям пришлось на время закрывать границу. На этой неделе лагерь мигрантов на территории Бразилии был атакован местными жителями. Они подожгли лагерь на фоне слухов о том, что владельца местного ресторана ограбили и избили венесуэльцы.

Экономическая ситуация в Венесуэле остается крайне тяжелой — в стране наблюдается самая высокая инфляция в мире, фиксируется нехватка продовольствия и медикаментов.

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