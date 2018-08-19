Эквадор ужесточил правила въезда для бегущих от кризиса жителей Венесуэлы
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Люди въехали на территорию соседней Колумбии, но не могут ехать дальше.
Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Люди въехали на территорию соседней Колумбии, но не могут ехать дальше.
Эквадор ввел новые правила въезда в страну, чтобы остановить поток мигрантов, прибывающих из Венесуэлы без паспорта, сообщает «Би-би-си».
Тысячи венесуэльцев покидают страну
За последние 15 месяцев более миллиона человек въехали в Колумбию из Венесуэлы, каждый день к границе Эквадора подходят по 4 тысячи человек. С субботы 18 августа пересечь границу могут только те, у кого есть при себе паспорт.
Как отмечает «Би-би-си», многие мигранты шли пешком или ехали на попутных машинах, у значительного числа людей при себе лишь некоторые удостоверения личности, но не паспорта. Практически все только на месте узнают, что они не смогут попасть в Эквадор. При этом они заявляют, что не намерены возвращаться, так как ситуация на родине слишком тяжелая.
Бразилия выражает беспокойство в связи с ситуацией в Венесуэле, властям пришлось на время закрывать границу. На этой неделе лагерь мигрантов на территории Бразилии был атакован местными жителями. Они подожгли лагерь на фоне слухов о том, что владельца местного ресторана ограбили и избили венесуэльцы.
Экономическая ситуация в Венесуэле остается крайне тяжелой — в стране наблюдается самая высокая инфляция в мире, фиксируется нехватка продовольствия и медикаментов.