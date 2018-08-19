США заподозрили Россию, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы

«Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это, так что на самом деле все четыре (вместе с Россией — ИФ) страны, которые вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года, — сказал он в интервью телеканалу ABC.