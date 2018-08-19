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17:44 (мск), источник: Интерфакс

США заподозрили Россию, Китай, Иран и КНДР в планах вмешаться в предстоящие выборы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU — Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Россия лишь одна из четырех стран, по поводу которых есть опасения в потенциальном вмешательстве в выборы, которые пройдут в стране в 2018 году.

Источник: AFP 2018

«Я могу определенно сказать, что существует достаточная озабоченность в рамках национальной безопасности в отношении вмешательства Китая, Ирана и Северной Кореи, поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы попытаться предотвратить это, так что на самом деле все четыре (вместе с Россией — ИФ) страны, которые вызывают беспокойство в контексте выборов 2018 года, — сказал он в интервью телеканалу ABC.

В США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

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