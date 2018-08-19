США нашли новых желающих вмешаться в выборы

Источник: AP 2018

«Могу сказать совершенно точно, что существует угроза национальной безопасности из-за китайского вмешательства, иранского вмешательства, северокорейского вмешательства, мы принимаем меры, чтобы этого не допустить», — заявил он.

Болтон не захотел раскрывать подробности и приводить доказательства вмешательства какой-либо страны. Однако, по его мнению, именно «эти четыре страны (включая Россию — прим. “Ленты.ру”) вызывают самые большие опасения».