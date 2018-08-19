В Киеве ответили США на обвинения в предательстве

«Если американцы не хотят, чтобы мы продавали китайцам, пусть сами покупают наши авиадвигатели. А нам запрещают и китайцам продавать, и сами не покупают, и в итоге альтернатива для “Мотор Сичи” одна — банкротство предприятия и тысячи новых высококвалифицированных, но безработных украинцев», — отметил политик.

По его словам, Украина — одна из пяти стран мира, которые производят современные авиационные двигатели, поэтому заводы должны работать на полную мощность.