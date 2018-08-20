Трюдо объявил об участии в парламентских выборах 2019 года

«Сегодня я представляю мою кандидатуру [и буду участвовать в парламентских выборах 2019 года]. 2019 год наступит уже скоро», — сказал он во время своего выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Facebook. «Давайте вместе сделаем Канаду лучшей страной для всех канадцев», — призвал своих сторонников Трюдо.