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07:17 (мск), источник: ТАСС

Трюдо объявил об участии в парламентских выборах 2019 года

ОТТАВА, 20 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что примет участие в парламентских выборах 2019 года в качестве лидера правящей Либеральной партии страны. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в Монреале на партийном съезде.

Источник: Reuters

«Сегодня я представляю мою кандидатуру [и буду участвовать в парламентских выборах 2019 года]. 2019 год наступит уже скоро», — сказал он во время своего выступления, которое транслировалось на его странице в социальной сети Facebook. «Давайте вместе сделаем Канаду лучшей страной для всех канадцев», — призвал своих сторонников Трюдо.

43-е парламентские выборы в Канаде состоятся 21 октября 2019 года. Основная борьба за 338 кресел в нижней палате парламента — Палате общин — традиционно развернется между тремя крупнейшими партиями страны: Либеральной, Консервативной и Новой Демократической.

На выборах 2015 года либералы набрали 39,5% голосов избирателей, консерваторы — 31,9%, а новые демократы — 19,7%. Лидер победившей партии становится премьер-министром Канады.

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