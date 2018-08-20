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12:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Хасбулатов рассказал об уговорах Ельцина сбежать в посольство США во время путча

Бывший председатель Верховного совета Российской Федерации Руслан Хасбулатов подтвердил информацию о том, что первый президент России Борис Ельцин пытался сбежать в американское посольство во время путча 1991 года. Об этом он рассказал РБК.

Источник: РИА "Новости"

Хасбулатов подчеркнул, что он сам поведал об этом бывшему вице-президенту России Александру Руцкому.

Это же факт уже известный. Правильно говорит Руцкой, только свидетелем этого был я. Он [Ельцин] меня уговаривал бежать вместе с ним. Когда я отказался, он тоже был вынужден отказаться. [Ельцин] не просто предлагал [бежать], а уговаривал: «Давайте, а не то нас убьют, через полчаса будет штурм» — и так далее.
Руслан Хасбулатов
экс-глава Верховного совета Российской Федерации

Он добавил, что предложил Ельцину уходить, но сам остался. «Когда он увидел, что председатель Верховного совета не хочет с ним бежать в посольство, он не решился», — добавил бывший глава Верховного совета.

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Хасбулатов подчеркнул, что сам сообщил Руцкому о попытке Ельцина сбежать. «Он [Руцкой] не был участником этого дела, он знает с моих слов и с моего описания, также как многие другие. Руцкой здесь ни при чем, его и близко не было», — добавил он.

В воскресенье, 19 августа, в интервью «Московскому комсомольцу» Руцкой рассказал, что Ельцин «ушел в трехдневный запой» и пытался спрятаться у американцев.

Слова о запое потом опроверг начальник службы безопасности Ельцина Александр Коржаков. Он назвал Руцкого брехуном и уточнил, что Ельцин «выпивал немножко».

«Ельцин все время спал. Когда Руцкой пишет, что он пьяный домой приходил — это он сам пил беспробудно! А Ельцин тогда выпивал немножко. Иногда лишь по рюмочке и спал одетый. Это было 27 лет назад, брехун Руцкой», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Августовским путчем называют события 18—21 августа 1991 года. Со стороны официальных лиц и органов государственной власти в СССР их расценили как заговор, государственный переворот и антиконституционный захват власти.

Возникшему в те дни ГКЧП противостояло руководство РСФСР: президент Борис Ельцин и вице-президент Александр Руцкой. По их призыву у здания Белого дома собрались тысячи людей.

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