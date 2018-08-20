Выборы глав ДНР и ЛНР собрались отложить
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, намеченные на ноябрь нынешнего года, могут перенести на 2019 год.
Москва. 20 августа. INTERFAX.RU — Выборы глав самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, намеченные на ноябрь нынешнего года, могут перенести на 2019 год.
Как сообщили «Интерфаксу» в совете министров ДНР, решение о переносе выборов главы республики может быть обусловлено несколькими предпосылками.
Между тем в правительстве самопровозглашенной Луганской народной республики «Интерфаксу» также сообщили, что «скорее всего, новая дата голосования придется уже на 2019 год».
Формально решение о переносе выборов глав самопровозглашенных республик пока не оформлено.
«Еще не было публикации такого решения», — заявил «Интерфаксу» полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.
Собеседники агентства не исключают, что окончательно решение о том, переносить или нет выборы глав самопровозглашенных республик может быть принято по итогам очередной минской встречи 22 августа.
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