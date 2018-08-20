Выборы глав ДНР и ЛНР собрались отложить

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «Интерфаксу» в совете министров ДНР, решение о переносе выборов главы республики может быть обусловлено несколькими предпосылками.

«Среди них как проблемы с финансированием, так и предстоящие в 2019 году выборы президента Украины, после которых подход Киева к реализации Минских договоренностей может измениться», — сказали в совете министров.

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Между тем в правительстве самопровозглашенной Луганской народной республики «Интерфаксу» также сообщили, что «скорее всего, новая дата голосования придется уже на 2019 год».

Формально решение о переносе выборов глав самопровозглашенных республик пока не оформлено.

«Еще не было публикации такого решения», — заявил «Интерфаксу» полпред ЛНР на минских переговорах Владислав Дейнего.