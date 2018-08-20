Владимир Путин объявил внезапную проверку боеготовности войск

Источник: РИА Новости

Проверка будет включать комплекс из 16 специальных учений и пройдет в преддверии масштабных маневров «Восток-2018», сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

По его словам, для оценки действий войск во время учений созданы три рабочие группы: две из них проверят органы военного управления войск и сил ЦВО и ВВО, третья — оценит качество и полноту мобилизационного развертывания.

Внезапная проверка боеготовности продлится пять дней, с 20 по 25 августа.

«Особое внимание обращаю на организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами», — сказал Шойгу.

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Министр призвал тщательно соблюдать все требования безопасности и сохранности оружия и боеприпасов, «исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду».

Также Шойгу поручил своему заместителю Александру Фомину проинформировать о внезапной проверке боевой готовности войск военных атташе иностранных государств.

Главнокомандующим видами вооруженных сил и командующему ВДВ поручили обеспечить общее руководство практической подготовкой соединений и воинских частей к выполнению учебно-боевых задач, а главнокомандующему ВКС — организовать перевозку личного состава и техники самолетами военно-транспортной авиации.

Учения «Восток-2018»

Внезапная проверка боевой готовности войск проходит в преддверие учений «Восток-2018», которые намечены на сентябрь. По словам Шойгу, они станут беспрецедентными по масштабам, в них примут участие военные Китая и Монголии.