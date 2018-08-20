Австрийские СМИ не сошлись во мнениях по поводу визита Владимира Путина на свадьбу

Источник: Reuters

«Газета.Ru» изучила, что писала пресса Австрии по поводу этого события.

Приезд российского президента Владимира Путина на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль и мультимиллионера Вольфганга Майлингера на прошлой неделе всколыхнул всю Австрию. Церемония бракосочетания состоялась в расположенном на юге Штирии Гамлице 18 августа, но несколько дней до и после свадьбы австрийские СМИ обсуждали свадьбу, меры безопасности, принятые в связи с визитом Путина, подарки российского президента и выступление Кубанского казачьего хора. Приезд российского лидера вызвал в австрийских СМИ бурную реакцию — как положительную, так и отрицательную.

Источник: Reuters

Крупнейшая австрийская газета Die Kronen Zeitung назвала Путина «самым спорным» гостем, который был приглашен на свадьбу Кнайсль.

На журналистов произвели впечатление меры безопасности, принятые в связи с визитом президента России: его кортеж сопровождали многочисленные автомобили с мигалками, вертолет, а шоссе A9 было перекрыто в обоих направлениях.

По словам представителя полиции Манфреда Грубера, безопасность Путина обеспечивали «несколько сотен» сотрудников правоохранительных органов.

Число полицейских, отвечавших за безопасность во время мероприятия, уточняет ежедневная газета Oberoesterreichische Nachrichten — по ее данным, речь идет о более чем 500 сотрудниках правоохранительных органов. Предпринятые меры безопасности обойдутся австрийским налогоплательщикам по меньшей мере в €250 тыс, предполагало издание накануне свадьбы.

Однако в материале газеты есть существенное уточнение: как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Австрии, в случае визита главы иностранного государства в стране предусмотрены определенные меры безопасности. Он уточнил, что российская сторона берет на себя собственные расходы, а Кнайсль оплатит свадебное торжество и услуги частной охранной фирмы.

Издание неоднократно обращает внимание на то, что визит Путина был «рабочим». Несмотря на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о частном характере этой поездки, о празднике по случаю бракосочетания главы австрийского МИДа издание пишет как о «рабочей свадьбе».

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Это послужило одним из поводов критиковать действия Карин Кнайсль. Так, лидер Социал-демократической партии в Национальном совете Австрии Андреас Шидер заявил, что глава МИДа смешала свои личные дела c официальной повесткой страны.

Издание Der Kurier полагает, что из свадьбы Кнайсль сделали «шоу Путина». Газета не обошла вниманием ни хор казаков, который был слышен на улицах Гамлица, ни автограф Путина, оставленный под обведенной в сердечко надписью «Новобрачные: Вольфганг и Карин» на подаренном молодоженам белом «Жуке», ни глубокий реверанс невесты после танца с российским лидером.

Кроме того, Путин упомянул собак Карин Кнайсль, когда произносил тост за молодоженов.

Он вспомнил интервью Кнайсль, в котором она сказала, что владельцы собак-боксеров ценят непринужденность, обладают чувством юмора, после чего добавила, что их сложно вывести из равновесия.

По-моему, все эти качества необходимы для семейной жизни. А у Карин даже два боксера! В таких случаях у нас говорят, что комментарии излишни. Владимир Путин

Издание отметило, что, несмотря на многочисленные меры безопасности, атмосфера на празднике была непринужденной. Лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе назвал визит президента России «рекламой» страны и проявлением уважения к ней.

Многие любители зрелищ начали прибывать на место свадебной церемонии уже в 9.00 (8.00 мск). Как рассказали Der Kurier приехавшие из Германии немцы, если бы такая свадьба проходила в ФРГ, они бы не смогли увидеть российского лидера так близко, а в Австрии они находились всего в 50 м от Путина. А одна из местных жительниц Ильзе Якопе, которой принадлежит винный ресторан недалеко от места торжества, в шутку пообещала выставить Путину счет, поскольку из-за его приезда на свадьбу была полностью перекрыта та сторона улицы, где находится вход в ее заведение.

Газета Oesterreich тоже упомянула о глубоком реверансе Кнайсль и написала, что она опустилась на колено перед Путиным. В издании также задались вопросом, почему российский лидер приехал в Гамлиц по приглашению министра, которого он не слишком хорошо знает.

Причины визита Путина на свадьбу Карин Кнайсль, с которой он не слишком хорошо знаком, пытались объяснить и другие издания. Так, на «Би-би-си» появилась информация о том, что президента России и жениха якобы объединяет увлечение дзюдо.

Издание FAZ объясняет приезд российского президента на свадьбу в качестве почетного гостя попыткой сблизить страны — издание считает, что глава МИД Австрии таким образом заботится об экономике, поскольку страна пострадала от антироссийских санкций больше, чем другие страны Евросоюза. Ее планы связаны со стремлением как можно быстрее компенсировать нанесенный ущерб. Бывший вице-канцлер Австрии Эрхард Бузек уверен, что Путин посылает ясный сигнал, который позволяет предположить, что для российского главы государства председательство Австрии в ЕС имеет решающее значение.

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При этом издание уделяет внимание и критике. Так, член Европарламента от австрийской страны Михель Раймон заявил, что «длинная рука» России тянется к Евросоюзу и наносит вред хорошей репутации страны.

Он также потребовал отставки Кнайсль. Эксперт по России Герхард Манготт также полагает, что этот визит будет иметь для Австрии негативные последствия, поскольку в ЕС возникнут подозрения, что Австрия является «троянским конем» России в организации.

В издании назвали визит Путина «взрывоопасным политическим шоу», а его издатель Вольфганг Фелльнер предположил, что в ближайшее время Кнайсль направит свое обаяние на Вашингтон и Берлин. Есть вероятность, что скоро ее там станут воспринимать как «посредника» в переговорах с Путиным, а новая «любовная интрижка» с Россией еще будет иметь для Австрии последствия.