В «Единой России» предложили сохранить льготы и социальные выплаты для людей 55−60 лет

Источник: РИА "Новости"

Соответствующую инициативу она озвучила в понедельник на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций партии, где обсуждается законопроект об изменениях в пенсионной системе.

«В нашей стране существует система социальных льгот, которые получают люди после выхода на пенсию, наши жители очень просят, чтобы эти льготы сохранились. Причем очень важно, чтобы не изменился срок [предоставления льгот] с изменением пенсионного возраста на переходный период», — заявила Муравьева, являющаяся также председателем комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края.

Она также обратила внимание на тему льгот при оплате услуг ЖКХ.

«Мы знаем, что субсидиями могут пользоваться жители, у которых оплата коммунальных услуг превышает совокупный доход на 22%, это очень высокий процент, и самые незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры, туда не попадают», — отметила парламентарий, попросив, чтобы «этот процент был депутатами Госдумы пересмотрен».