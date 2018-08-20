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15:44 (мск), источник: ТАСС

В «Единой России» предложили сохранить льготы и социальные выплаты для людей 55−60 лет

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Замруководителя фракции «Единой России» в заксобрании Ставропольского края Валентина Муравьева предложила сохранить все существующие льготы и социальные выплаты в переходный период совершенствования пенсионной системы для людей 55−60 лет.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующую инициативу она озвучила в понедельник на совместном заседании генсовета и совета руководителей фракций партии, где обсуждается законопроект об изменениях в пенсионной системе.

«В нашей стране существует система социальных льгот, которые получают люди после выхода на пенсию, наши жители очень просят, чтобы эти льготы сохранились. Причем очень важно, чтобы не изменился срок [предоставления льгот] с изменением пенсионного возраста на переходный период», — заявила Муравьева, являющаяся также председателем комитета по социальной политике и здравоохранению Думы Ставропольского края.

Она также обратила внимание на тему льгот при оплате услуг ЖКХ.

«Мы знаем, что субсидиями могут пользоваться жители, у которых оплата коммунальных услуг превышает совокупный доход на 22%, это очень высокий процент, и самые незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры, туда не попадают», — отметила парламентарий, попросив, чтобы «этот процент был депутатами Госдумы пересмотрен».

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Масштабное обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке проекта закона будут собраны и зафиксированы в виде поправок ко второму чтению, которое состоится осенью. Срок представления поправок продлен до 24 сентября.

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