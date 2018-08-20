Руцкой и компания. Что стало с участниками Августовского путча?

Борис Ельцин, Геннадий Бурбулис (2 слева), Александр Руцкой (первый справа) на митинге перед зданием Верховного совета РСФСР. 22 августа 1991 г. | Источник: РИА "Новости"

С 19 по 21 августа 1991 года в Москве произошел политический переворот, в результате которого произошло свержение правительства. Основной его причиной стали результаты реформ и недовольство политикой перестройки, которую проводил председатель ЦК КПСС Михаил Горбачев.

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Горбачев был вынужден отказаться от своей должности и распустить КПСС, кабинет министров, республиканские министерства и целый другие государственные органы, а вице-президент Геннадий Янаев объявил о создании нового органа государственной власти — ГКЧП, в состав которого входили первый заместитель Председателя Совета Обороны СССР Олег Бакланов, председатель КГБ Владимир Крючков, премьер-министр ССР Валентин Павлов, министр внутренних дел Борис Пуго, а также президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства и транспорта Александр Тизяков, председатель Союза аграрников РСФСР Василий Стародубцев и министр обороны СССР Дмитрий Язов.

Против ГКЧП, который возглавил Янаев, выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Он издал указ о том, что все исполнительные органы должны строго подчиняться президенту. Как рассказал бывший вице-президент России Александр Руцкой в своем интервью газете «Московский комсомолец», Ельцин во время путча уходил в запой на три дня и не раз пытался сбежать в посольство США.

Противостояние двух структур закончилось 20 августа победой Ельцина, а все члены ГКЧП были арестованы. По словам Руцкого, Ельцин вместе со своей командой прятался в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР, а когда все утихло, и было объявлено о победе, продолжил празднование «на свободе».

Борис Ельцин

Источник: РИА "Новости"

В августе 1991 года Ельцин был президентом РСФСР. 12 июня его избрали главой государства на первых всенародных выборах. 19 августа, после создания ГКЧП и изоляции Михаила Горбачева в Крыму Ельцин возглавил штаб по противодействию заговорщикам и создал в «Белом доме» центр сопротивления.

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В первый день путча он назвал действия ГКЧП государственным переворотом и обнародовал ряд указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа он издал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР, в сентябре — указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета, а 6 ноября — о прекращении деятельности КПСС.

До 31 декабря 1999 года Ельцин выполнял обязанности президента России. После его заявления о собственной отставке исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин.

23 апреля 2007 года Ельцин скончался в Центральной клинической больнице в результате остановки сердца. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Геннадий Янаев

Источник: РИА "Новости"

В 1991 году Янаев был формальным лидером ГКЧП. Ему и его сторонникам удалось привлечь на свою сторону около пяти тысяч солдат и несколько сотен единиц бронетехники, а также занять каналы Гостелерадио СССР.

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В 1994 году он был освобожден по амнистии. Работал в Российской международной академии туризма, занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений. Также был консультантом комитета ветеранов и инвалидов государственной службы и руководителем Фонда помощи детям-инвалидам с детства. Написал книгу «ГКЧП против Горбачева. Последний бой за СССР». Янаев никогда не признавал, что совершил государственный переворот. «Для того чтобы понять логику моих действий, а также логику действий моих товарищей, надо знать ситуацию, в которой страна оказалась к августу 1991-го года. Речь тогда шла о практически тотальном кризисе, в стране шла открытая борьба за власть между сторонниками сохранения единого государства и общественно-политического строя и его противниками», — говорил он.

Политик скончался в сентябре 2010 года. Причиной его смерти стал рак легкого. Врачи не решились проводить курс химиотерапии, поскольку болезнь была в запущенном состоянии. Янаев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Олег Бакланов

Источник: РИА "Новости"

В 1991 году Бакланов занимал пост первого заместителя председателя Совета обороны СССР, был секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам, а также являлся одним из участников Государственного комитета по чрезвычайному положению.

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До января 1993 года он находился в СИЗО «Матросская тишина», после чего был выпущен под подписку о невыезде. В феврале 1994 года Бакланов был амнистирован.

С 1994 года входил в руководящие органы партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, был советником Бабурина, когда тот был вице-спикером Госдумы. Также работал советником президента акционерного коммерческого банка «Мир» и на рубеже 2000−2010-х годов занимал пост председателя Совета директоров ОАО «Рособщемаш».

В настоящее время — председатель правления Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь». Живет в Москве. В 2012 году издал книгу воспоминаний и дневников «Космос — моя судьба. Записки из “Матросской тишины”».

Владимир Крючков

Источник: РИА "Новости"

В августе 1991 года Горбачев освободил Крючкова от должности председателя КГБ СССР. Он был одним из «идейных вдохновителей» и неформальных лидеров ГКЧП. 22 августа Крючков был арестован и пробыл в заключении до января 1993 года, после чего был освобожден, а в феврале 1994 года амнистирован.

4 октября 1994 года он был уволен из органов госбезопасности на пенсию. С середины 1990-х годов был членом совета директоров акционерного общества (АО) «Регион», входящего в холдинг Владимира Евтушенкова АФК «Система».

В 1996 году написал двухтомные мемуары «Личное дело».

С 1997 года входил в оргкомитет Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки.

Умер в 2007 году, похоронен на Троекуровском кладбище.

Валентин Павлов

Источник: РИА "Новости"

В августе 1991 года был премьер-министром СССР. 22 августа был отстранен от должности и арестован в момент нахождения в больнице. В 1993 году, находясь в следственном изоляторе «Матросская тишина», написал книгу «Август изнутри: Горбачев-путч».

После амнистии возглавлял собственную консалтинговую компанию «Доверие», работал президентом Часпромбанка, у которого впоследствии была отозвана лицензия. С 1996 года по 1997 год был главным финансовым советником президента Промстройбанка Якова Дубенецкого.

С 1998 года работал вице-президентом американской IT-компании Вusiness Мanagement Systems. В конце 1990-х годах являлся вице-президентом Вольного экономического общества России, возглавлял Институт исследований и содействия развитию регионов и отраслей при Международном союзе экономистов, был вице-президентом Международной академии менеджмента и председателем ее ученого совета.

В 2002 году перенес инфаркт. Скончался 30 марта 2003 года после обширного инсульта, похоронен в Москве на Пятницком кладбище.

Борис Пуго

Источник: РИА "Новости"

В 1991 году был министром внутренних дел СССР и членом Совета безопасности. 22 августа 1991 года Пуго и его жена покончили с собой. Супруги похоронены на Троекуровском кладбище в Москве.

Василий Стародубцев

Источник: РИА "Новости"

Стародубцев в 1991 году отвечал за аграрный комплекс. Он одним из первых из членов ГКЧП оказался на свободе. Его выпустили из СИЗО по состоянию здоровья в июне 1992 года.

Стародубцев вернулся к работе в Аграрном союзе, а в 1993 году стал депутатом Совета Федерации. С 1997-го по 2005 год он был губернатором Тульской области, в 2007 году был избран депутатом Госдумы от КПРФ, в 2011 году прошел в Госдуму по списку Коммунистической партии по Тульской области.

30 декабря 2011 года скончался от сердечного приступа в Новомосковской городской больнице. Похоронен на сельском кладбище села Спасское в Тульской области рядом с могилами жены и сына.

Александр Тизяков

Источник: РИА "Новости"

В 1991 году был президентом Ассоциации госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. В 1994 году как и другие члены ГКЧП был амнистирован. После освобождения вернулся в Екатеринбург, где возглавлял отделение Ассоциации промышленников и предпринимателей.

В декабре 1995 года на выборах в Госдуму второго созыва выдвинул свою кандидатуру от избирательного блока «Союз патриотов», но блок не преодолел 5-процентный барьер.

В 2003 году баллотировался в парламент от КПРФ, но при распределении депутатских мандатов в Думу не прошел.

Был председателем совета директоров компании «Новые технологии». Числился совладельцем компаний ЗАО «Статор», «КомИнфоПлюс», «Наука93».

В настоящее время — совладелец (45%) ООО «Наука 93», которое занимается сдачей в наем нежилого недвижимого имущества. Проживает в Екатеринбурге. Является членом КПРФ, был председателем екатеринбургского регионального общественного движения «В поддержку армии и оборонной мощи РФ».

Баллотировался в Государственную думу 6-го созыва от избирательного блока «Союз патриотов».

Дмитрий Язов

Источник: РИА "Новости"

В 1991 году был министром обороны, отдал приказ о введении войск в Москву. После амнистии указом президента РФ Бориса Ельцина был уволен с военной службы. В 1998 году был назначен главным военным советником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ и главным советником-консультантом начальника Академии Генштаба ВС РФ.

В 1999 году написал воспоминания «Удары судьбы: Воспоминания солдата и маршала».

В 2008 году после воссоздания Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ был ее ведущим аналитиком и возглавлял фонд «Офицерское братство» и общественную организацию «Комитет памяти Маршала Жукова».

Александр Руцкой

Источник: РИА "Новости"

В 1990—1991 годах Руцкой был народным депутатом РСФСР, членом Совета национальностей Верховного Совета РСФСР и членом президиума Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 года вместе с Ельциным он участвовал в первых выборах президента РСФСР. В то время руководитель государства и вице-президент по закону тогда избирались парами на пятилетний срок. Руцкой был единственным человеком в истории России, занимавшим пост вице-президента, так как эта должность была упразднена 25 декабря 1993 года в связи со вступлением в силу Конституции Российской Федерации.

Во время августовских событий 1991 года Руцкой был одним из главных организаторов обороны Белого дома. 21 августа вместе с Иваном Силаевым вылетел в Форос за Михаилом Горбачевым, поскольку посчитал, что штурм Верховного Совета РСФСР может закончиться развалом страны.

Руцкой был противником подписания Беловежского соглашения, которое прекращало существование СССР как единого государства и призывал депутатов не голосовать за него. Он был также против назначения Ельциным «никчемных людишек, вообще не имеющих опыта в управлении, планировании, организации» в составе нового правительства. Руцкой обвинял членов кабинета Егора Гайдара в неимоверном росте цен, обнищании населения, прогрессирующем спаде производства, развале военно-промышленного комплекса.

С сентября 1993 года был вице-президентом РФ. В 1992 году возглавил комиссию Совета безопасности по борьбе с коррупцией, в апреле 1993-го объявил об «11 чемоданах компромата» на госчиновников, в том числе Егора Гайдара, Геннадия Бурбулиса и Анатолия Чубайса.

3 октября 1993 года Ельцин подписал указ об освобождении Руцкого от исполнения обязанностей вице-президента РФ и об увольнении его из армии.

После штурма войсками Дома Советов в 1993 году Руцкой был арестован по обвинению в организации массовых беспорядков. Он призывал к штурму мэрии Москвы и телецентра «Останкино». В 1994 году его отпустили по амнистии.

В период с 1996 по 2000 год Руцкой работал главой администрации, а затем губернатором Курской области, был членом Совета Федерации России.

С 2007 года Руцкой — председатель совета директоров цементного завода в Воронежской области.

Руслан Хасбулатов

Источник: РИА "Новости"

Руслан Хасбулатов в августе 1991 года был и.о. председателя Верховного совета РСФСР. Во время августовских событий ему была отведена задача превратить Президиум Верховного Совета России в реальное правительство. Вместе с аппаратом парламента он управлял всеми делами республики до формирования «правительства реформаторов».

В сентябре-октябре 1993 года в он был одним из главных противников Ельцина, 4 октября был арестован и помещен в Лефортово, освобожден в феврале 1994.

С 1994 года — заведующий кафедрой мировой экономики Российской академии им. Г. В. Плеханова.

В 2003 году Хасбулатов намеревался баллотироваться в президенты Чеченской Республики, но участия в выборах так и не принял.

Павел Грачев

Источник: РИА "Новости"

В 1991 году Павел Грачев, будучи командующим ВДВ, участвовал в подготовке путча и разработке планов ГКЧП. 19 августа он выполнил приказ Язова о введении войск в Москву, однако затем перешел на сторону Ельцина и, вместо того чтобы штурмовать Белый дом, отправил танки на его защиту.

После августовских событий с 1992 года по 1996 год был министром обороны РФ, а в 1994—1995 годах лично руководил боевыми действиями в Чечне. С 1998 года по 2007 год был советником ФГУП «Рособоронэкспорт», с 2007 года — руководителем группы советников генерального директора ОмПО «Радиозавод им. Попова».

В 2012 году скончался в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского. Причиной смерти, согласно официальному сообщению Минобороны России, стал острый менингоэнцефалит — воспаление мозга. Похоронен Грачев на Новодевичьем кладбище.

Геннадий Бурбулис

Источник: РИА "Новости"

В августе 1991 Бурбулис был секретарем Государственного совета при президенте РСФСР, правой рукой Бориса Ельцина. Он участвовал в подготовке и подписании Беловежских соглашений, убедил Ельцина в неотложности программы реформ, предложенной Егором Гайдаром. Он также рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из «команды Гайдара».

С 1991 года по 1992 год Бурбулис был первым зампредом правительства России. С 1993-го по 2000 год — депутатом Госдумы, одним из основателей партии «Выбор России».

С 2000 года по 2007 год работал вице-губернатором Новгородской области, с 2001 года по 2007 год — член Совета Федерации. В 2011—2014 годах был проректором Международного университета в Москве по инновационному развитию. Сейчас — заведующий кафедрой политософии и философских наук Международного университета в Москве.

Иван Силаев

Источник: РИА "Новости"

В августе 1991 года был премьер-министром РСФСР, вместе с Руцким летал в Форос за Горбачевым 21 августа. Выступал против подписания Беловежских соглашений.

26 сентября 1991 года был отправлен в отставку с поста председателя российского правительства. В 1991—1994 годах был послом России при ЕС в Брюсселе. С 2002 года по 2006 год — председатель Российского союза машиностроителей. В 2005 году вошел в совет директоров НК «ЮКОС».

В 2007 году баллотировался в Государственную думу Российской Федерации 5-го созыва по списку партии «Аграрной партии России», однако партия не преодолела 7-процентный барьер, набрав лишь 2,3% голосов избирателей.