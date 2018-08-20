Руцкой и компания. Что стало с участниками Августовского путча?
Бывший
Бывший
С 19 по 21 августа 1991 года в Москве произошел политический переворот, в результате которого произошло свержение правительства. Основной его причиной стали результаты реформ и недовольство политикой перестройки, которую проводил председатель ЦК КПСС Михаил Горбачев.
Горбачев был вынужден отказаться от своей должности и распустить КПСС, кабинет министров, республиканские министерства и целый другие государственные органы, а
Против ГКЧП, который возглавил Янаев, выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Он издал указ о том, что все исполнительные органы должны строго подчиняться президенту. Как рассказал бывший
В августе 1991 года Ельцин был президентом РСФСР. 12 июня его избрали главой государства на первых всенародных выборах. 19 августа, после создания ГКЧП и изоляции Михаила Горбачева в Крыму Ельцин возглавил штаб по противодействию заговорщикам и создал в «Белом доме» центр сопротивления.
В первый день путча он назвал действия ГКЧП государственным переворотом и обнародовал ряд указов о непризнании действий ГКЧП. 23 августа он издал указ о приостановлении деятельности КП РСФСР, в сентябре — указ о роспуске Съезда народных депутатов и Верховного совета, а 6 ноября — о прекращении деятельности КПСС.
До 31 декабря 1999 года Ельцин выполнял обязанности президента России. После его заявления о собственной отставке исполняющим обязанности президента был назначен председатель правительства Владимир Путин.
23 апреля 2007 года Ельцин скончался в Центральной клинической больнице в результате остановки сердца. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
В 1991 году Янаев был формальным лидером ГКЧП. Ему и его сторонникам удалось привлечь на свою сторону около пяти тысяч солдат и несколько сотен единиц бронетехники, а также занять каналы Гостелерадио СССР.
В 1994 году он был освобожден по амнистии. Работал в Российской международной академии туризма, занимал должность заведующего кафедрой отечественной истории и международных отношений. Также был консультантом комитета ветеранов и инвалидов государственной службы и руководителем Фонда помощи
Политик скончался в сентябре 2010 года. Причиной его смерти стал рак легкого. Врачи не решились проводить курс химиотерапии, поскольку болезнь была в запущенном состоянии. Янаев похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.
В 1991 году Бакланов занимал пост первого заместителя председателя Совета обороны СССР, был секретарем ЦК КПСС по оборонным вопросам, а также являлся одним из участников Государственного комитета по чрезвычайному положению.
До января 1993 года он находился в СИЗО «Матросская тишина», после чего был выпущен под подписку о невыезде. В феврале 1994 года Бакланов был амнистирован.
С 1994 года входил в руководящие органы партии «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, был советником Бабурина, когда тот был
В настоящее время — председатель правления Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь». Живет в Москве. В 2012 году издал книгу воспоминаний и дневников «Космос — моя судьба. Записки из “Матросской тишины”».
В августе 1991 года Горбачев освободил Крючкова от должности председателя КГБ СССР. Он был одним из «идейных вдохновителей» и неформальных лидеров ГКЧП. 22 августа Крючков был арестован и пробыл в заключении до января 1993 года, после чего был освобожден, а в феврале 1994 года амнистирован.
4 октября 1994 года он был уволен из органов госбезопасности на пенсию. С середины 1990-х годов был членом совета директоров акционерного общества (АО) «Регион», входящего в холдинг Владимира Евтушенкова АФК «Система».
В 1996 году написал двухтомные мемуары «Личное дело».
С 1997 года входил в оргкомитет Движения в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки.
Умер в 2007 году, похоронен на Троекуровском кладбище.
В августе 1991 года был
После амнистии возглавлял собственную консалтинговую компанию «Доверие», работал президентом Часпромбанка, у которого впоследствии была отозвана лицензия. С 1996 года по 1997 год был главным финансовым советником президента Промстройбанка Якова Дубенецкого.
С 1998 года работал
В 2002 году перенес инфаркт. Скончался 30 марта 2003 года после обширного инсульта, похоронен в Москве на Пятницком кладбище.
В 1991 году был министром внутренних дел СССР и членом Совета безопасности. 22 августа 1991 года Пуго и его жена покончили с собой. Супруги похоронены на Троекуровском кладбище в Москве.
Стародубцев в 1991 году отвечал за аграрный комплекс. Он одним из первых из членов ГКЧП оказался на свободе. Его выпустили из СИЗО по состоянию здоровья в июне 1992 года.
Стародубцев вернулся к работе в Аграрном союзе, а в 1993 году стал депутатом Совета Федерации. С 1997-го по 2005 год он был губернатором Тульской области, в 2007 году был избран депутатом Госдумы от КПРФ, в 2011 году прошел в Госдуму по списку Коммунистической партии по Тульской области.
30 декабря 2011 года скончался от сердечного приступа в Новомосковской городской больнице. Похоронен на сельском кладбище села Спасское в Тульской области рядом с могилами жены и сына.
В 1991 году был президентом Ассоциации госпредприятий и объединений промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. В 1994 году как и другие члены ГКЧП был амнистирован. После освобождения вернулся в Екатеринбург, где возглавлял отделение Ассоциации промышленников и предпринимателей.
В декабре 1995 года на выборах в Госдуму второго созыва выдвинул свою кандидатуру от избирательного блока «Союз патриотов», но блок не преодолел 5-процентный барьер.
В 2003 году баллотировался в парламент от КПРФ, но при распределении депутатских мандатов в Думу не прошел.
Был председателем совета директоров компании «Новые технологии». Числился совладельцем компаний ЗАО «Статор», «КомИнфоПлюс», «Наука93».
В настоящее время — совладелец (45%) ООО «Наука 93», которое занимается сдачей в наем нежилого недвижимого имущества. Проживает в Екатеринбурге. Является членом КПРФ, был председателем екатеринбургского регионального общественного движения «В поддержку армии и оборонной мощи РФ».
Баллотировался в Государственную думу 6-го созыва от избирательного блока «Союз патриотов».
В 1991 году был министром обороны, отдал приказ о введении войск в Москву. После амнистии указом президента РФ Бориса Ельцина был уволен с военной службы. В 1998 году был назначен главным военным советником Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ и главным
В 1999 году написал воспоминания «Удары судьбы: Воспоминания солдата и маршала».
В 2008 году после воссоздания Службы генеральных инспекторов Минобороны РФ был ее ведущим аналитиком и возглавлял фонд «Офицерское братство» и общественную организацию «Комитет памяти Маршала Жукова».
В 1990—1991 годах Руцкой был народным депутатом РСФСР, членом Совета национальностей Верховного Совета РСФСР и членом президиума Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1991 года вместе с Ельциным он участвовал в первых выборах президента РСФСР. В то время руководитель государства и
Во время августовских событий 1991 года Руцкой был одним из главных организаторов обороны Белого дома. 21 августа вместе с Иваном Силаевым вылетел в Форос за Михаилом Горбачевым, поскольку посчитал, что штурм Верховного Совета РСФСР может закончиться развалом страны.
Руцкой был противником подписания Беловежского соглашения, которое прекращало существование СССР как единого государства и призывал депутатов не голосовать за него. Он был также против назначения Ельциным «никчемных людишек, вообще не имеющих опыта в управлении, планировании, организации» в составе нового правительства. Руцкой обвинял членов кабинета Егора Гайдара в неимоверном росте цен, обнищании населения, прогрессирующем спаде производства, развале
С сентября 1993 года был
3 октября 1993 года Ельцин подписал указ об освобождении Руцкого от исполнения обязанностей
В период с 1996 по 2000 год Руцкой работал главой администрации, а затем губернатором Курской области, был членом Совета Федерации России.
С 2007 года Руцкой — председатель совета директоров цементного завода в Воронежской области.
Руслан Хасбулатов в августе 1991 года был и.о. председателя Верховного совета РСФСР. Во время августовских событий ему была отведена задача превратить Президиум Верховного Совета России в реальное правительство. Вместе с аппаратом парламента он управлял всеми делами республики до формирования «правительства реформаторов».
В
С 1994 года — заведующий кафедрой мировой экономики Российской академии им. Г. В. Плеханова.
В 2003 году Хасбулатов намеревался баллотироваться в президенты Чеченской Республики, но участия в выборах так и не принял.
В 1991 году Павел Грачев, будучи командующим ВДВ, участвовал в подготовке путча и разработке планов ГКЧП. 19 августа он выполнил приказ Язова о введении войск в Москву, однако затем перешел на сторону Ельцина и, вместо того чтобы штурмовать Белый дом, отправил танки на его защиту.
После августовских событий с 1992 года по 1996 год был министром обороны РФ, а в 1994—1995 годах лично руководил боевыми действиями в Чечне. С 1998 года по 2007 год был советником ФГУП «Рособоронэкспорт», с 2007 года — руководителем группы советников генерального директора ОмПО «Радиозавод им. Попова».
В 2012 году скончался в Центральном военном клиническом госпитале им. А. А. Вишневского. Причиной смерти, согласно официальному сообщению Минобороны России, стал острый менингоэнцефалит — воспаление мозга. Похоронен Грачев на Новодевичьем кладбище.
В августе 1991 Бурбулис был секретарем Государственного совета при президенте РСФСР, правой рукой Бориса Ельцина. Он участвовал в подготовке и подписании Беловежских соглашений, убедил Ельцина в неотложности программы реформ, предложенной Егором Гайдаром. Он также рекомендовал назначить на ключевые посты экономического блока молодых экономистов из «команды Гайдара».
С 1991 года по 1992 год Бурбулис был первым зампредом правительства России. С 1993-го по 2000 год — депутатом Госдумы, одним из основателей партии «Выбор России».
С 2000 года по 2007 год работал
В августе 1991 года был
26 сентября 1991 года был отправлен в отставку с поста председателя российского правительства. В 1991—1994 годах был послом России при ЕС в Брюсселе. С 2002 года по 2006 год — председатель Российского союза машиностроителей. В 2005 году вошел в совет директоров НК «ЮКОС».
В 2007 году баллотировался в Государственную думу Российской Федерации 5-го созыва по списку партии «Аграрной партии России», однако партия не преодолела 7-процентный барьер, набрав лишь 2,3% голосов избирателей.
В настоящее время является почетным президентом Национальной технологической палаты.