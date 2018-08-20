Дональд Трамп выбросил мебель, выбранную его женой, из Белого дома

Источник: AP 2018

Как рассказали источники NYT, близкие к окружению первой леди, она выбрала предметы интерьера в стиле минимализм незадолго до того, как переехала к мужу в Вашингтон. Однако Дональд Трамп поменял их на позолоченные изделия в барочном стиле в духе короля Людовика XIV.

По мнению источников, близких к Мелании Трамп, этим жестом президент США хотел продемонстрировать, что не готов ни в чем уступать прихотям своей жены. Однако пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм заявила, что избавиться от мебели было обоюдным решением супругов.