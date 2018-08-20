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16:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Lifestyle

Дональд Трамп выбросил мебель, выбранную его женой, из Белого дома

По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп избавился от мебели в Белом доме, которую подбирала его супруга Мелания.

Источник: AP 2018
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Как рассказали источники NYT, близкие к окружению первой леди, она выбрала предметы интерьера в стиле минимализм незадолго до того, как переехала к мужу в Вашингтон. Однако Дональд Трамп поменял их на позолоченные изделия в барочном стиле в духе короля Людовика XIV.

По мнению источников, близких к Мелании Трамп, этим жестом президент США хотел продемонстрировать, что не готов ни в чем уступать прихотям своей жены. Однако пресс-секретарь Мелании Стефани Гришэм заявила, что избавиться от мебели было обоюдным решением супругов.

Напомним, Мелания Трамп переехала в Белый дом чуть позже мужа. Она объясняла это желанием быть рядом с сыном Бэрроном, пока он не закончит обучение. Американцам пришлось подписать петицию в пользу переезда первой леди к мужу, так как стоимость ее содержания в нью-йоркском небоскребе Trump Tower обходилась в $146 тыс. в день.

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