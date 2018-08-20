Дональд Трамп выбросил мебель, выбранную его женой, из Белого дома
По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп избавился от мебели в Белом доме, которую подбирала его супруга Мелания.
По информации The New York Times, президент США Дональд Трамп избавился от мебели в Белом доме, которую подбирала его супруга Мелания.
Как рассказали источники NYT, близкие к окружению первой леди, она выбрала предметы интерьера в стиле минимализм незадолго до того, как переехала к мужу в Вашингтон. Однако Дональд Трамп поменял их на позолоченные изделия в барочном стиле в духе короля Людовика XIV.
По мнению источников, близких к Мелании Трамп, этим жестом президент США хотел продемонстрировать, что не готов ни в чем уступать прихотям своей жены. Однако
Напомним, Мелания Трамп переехала в Белый дом чуть позже мужа. Она объясняла это желанием быть рядом с сыном Бэрроном, пока он не закончит обучение. Американцам пришлось подписать петицию в пользу переезда первой леди к мужу, так как стоимость ее содержания в