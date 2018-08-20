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16:24 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Кремль назвал новые антироссийские санкции США вредными и незаконными

Санкции США против России, которые вступят в силу 22 августа, незаконны, они наносят ущерб международной торговле, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ъ FM». Он также считает, что «подобная рестрикция, безусловно, наносит ущерб всей международной торговле».

Источник: Reuters

«Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Мы с большим вниманием его изучили. Мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий», — сказал господин Песков журналистам.

Напомним, 8 августа Государственный департамент США анонсировал новые санкции в отношении России, которые связаны с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет ограничений планируется ввести 22 августа, он коснется поставок товаров для оборонной промышленности. Второй могут ввести через несколько месяцев, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия.

Справка
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Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

Следите за развитием темы«Новые санкции США»
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