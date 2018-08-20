Кремль назвал новые антироссийские санкции США вредными и незаконными
Санкции США против России, которые вступят в силу 22 августа, незаконны, они наносят ущерб международной торговле, заявил
Санкции США против России, которые вступят в силу 22 августа, незаконны, они наносят ущерб международной торговле, заявил
«Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих
Напомним, 8 августа Государственный департамент США анонсировал новые санкции в отношении России, которые связаны с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет ограничений планируется ввести 22 августа, он коснется поставок товаров для оборонной промышленности. Второй могут ввести через несколько месяцев, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия.