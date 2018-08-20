Кремль назвал новые антироссийские санкции США вредными и незаконными

«Нам известно, что законопроект подготовлен, нам известен текст этого законопроекта, он опубликован на соответствующих интернет-ресурсах. Мы с большим вниманием его изучили. Мы считаем, что это продолжение недружественных и незаконных с точки зрения международного права действий», — сказал господин Песков журналистам.

Напомним, 8 августа Государственный департамент США анонсировал новые санкции в отношении России, которые связаны с делом об отравлении в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Первый пакет ограничений планируется ввести 22 августа, он коснется поставок товаров для оборонной промышленности. Второй могут ввести через несколько месяцев, если Россия не предоставит гарантии неприменения химического и биологического оружия.