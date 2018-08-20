В ЕР предложили отменить пенсионные льготы для депутатов

«Поручить фракции “Единая Россия” в Государственной думе обеспечить внесение в Государственную думу и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, предусматривающего отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы», — озвучила она проект резолюции.

Пенсия депутата

В июле Госдума обнародовала данные о зарплате депутатов и доплатах , которые они получают к пенсии. В основу расчета входит понятие «денежное вознаграждение», на базе которого формируется доплата к пенсии парламентариев. В 2018 сумма «вознаграждения» составляет 84 774 рубля. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.

Так, проработавшим от пяти до десяти лет парламентариям полагается доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. В свою очередь, депутаты со стажем более десяти лет могут рассчитывать на доплату в размере 75% — это не менее 63 тысяч рублей. Парламентарии, проработавшие в нижней палате менее пяти лет, доплату к пенсии не получают.