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18:39 (мск), источник: РИА Новости

В ЕР предложили отменить пенсионные льготы для депутатов

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. «Единая Россия» предложила отменить все преференции по выплате пенсий для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы, заявила замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина на совместном заседании с советом руководителей фракций партии.

Источник: РИА "Новости"

«Поручить фракции “Единая Россия” в Государственной думе обеспечить внесение в Государственную думу и принятие проекта федерального закона о внесении изменений в федеральный закон о статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной думы, предусматривающего отмену пенсионных преференций для членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы», — озвучила она проект резолюции.

Генсовет поддержал инициативу.

Пенсия депутата

В июле Госдума обнародовала данные о зарплате депутатов и доплатах, которые они получают к пенсии. В основу расчета входит понятие «денежное вознаграждение», на базе которого формируется доплата к пенсии парламентариев. В 2018 сумма «вознаграждения» составляет 84 774 рубля. Депутаты получают проценты от этой суммы в зависимости от стажа работы.

Так, проработавшим от пяти до десяти лет парламентариям полагается доплата в размере 55% от денежного вознаграждения, или не менее 46 тысяч рублей. В свою очередь, депутаты со стажем более десяти лет могут рассчитывать на доплату в размере 75% — это не менее 63 тысяч рублей. Парламентарии, проработавшие в нижней палате менее пяти лет, доплату к пенсии не получают.

Госдума обнародовала размер пенсий и зарплат депутатов
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