Трамп назвал Бреннана худшим главой ЦРУ

ВАШИНГТОН, 20 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал Джона Бреннана худшим директором (2013−2017) Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и выразил сомнения в том, что тот подаст на него в суд в связи с лишением допуска к государственным секретам. Соответствующее сообщение американский лидер опубликовал в Twitter.

«Надеюсь, что худший директор ЦРУ в истории нашей страны Джон Бреннан подаст иск. После этого будет очень легко получить все его записи, тексты, электронные письма и документы, чтобы показать не только плохую работу, которую он вел, но и то, как он был связан со сфальсифицированной охотой на ведьм [спецпрокурора, ведущего расследование приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы США, Роберта] Мюллера. Он не будет судиться!» — считает глава государства.

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Трамп подчеркнул, что «некоторые люди выступают в защиту Бреннана» в связи с тем, что допуск к секретной информации обеспечивает «большие деньги, высокий авторитет», а также должность в руководстве ряда организаций. «Это, конечно же, не благодаря хорошей работе, которую он вел! Он является «политиканом», — написал американский лидер.

В понедельник более 175 бывших высокопоставленных сотрудников Пентагона и Госдепартамента поставили свои подписи под заявлением, осуждающим Трампа за лишение Бреннана допуска к государственным секретам. На прошлой неделе 60 бывших руководителей и высокопоставленных чиновников американских спецслужб вступились за бывшего директора ЦРУ, назвав инсинуациями обвинения его в противоправных действиях на своем посту.

15 августа пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент отозвал у Бреннана допуск к секретной информации. Она отметила, что Трамп пошел на этот шаг для предотвращения утечек конфиденциальных данных. Кроме того, по ее словам, президент рассматривает возможность лишения такого допуска еще одного бывшего руководителя ЦРУ Майкла Хайдена, экс-руководителя ФБР Джеймса Коми, бывшего директора нацразведки США Джеймса Клэппера и некоторых других.

Бреннан возглавлял ЦРУ с 2013 по 2017 год, а до этого был советником бывшего президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом.

Бреннан оставил свой пост 20 января 2017 года, в день инаугурации Трампа.