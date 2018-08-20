Выше возраст — больше льгот

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Пенсионный возраст можно повысить, но льготы, которые полагаются пенсионерам сейчас, нужно предоставлять россиянам по-прежнему: женщинам с 55 лет, мужчинам с 60 лет. У граждан предпенсионного возраста должно быть право на дополнительный отпуск. Так считает генсовет «Единой России», который обобщил предложения региональных отделений по «совершенствованию пенсионной системы».

Генсовет «Единой России» провел совместное заседание с советом руководителей фракций партии в региональных парламентах, чтобы обобщить предложения по совершенствованию пенсионной системы. Предложения с мест понадобились партии власти в связи с планами правительства повысить возраст выхода на пенсию для женщин с 55 лет до 63 лет, для мужчин — с 60 лет до 65 лет. Соответствующий законопроект уже одобрен Госдумой в первом чтении голосами единороссов. Поэтому у партийного руководства нет дилеммы: повышать или не повышать пенсионный возраст (против повышения выступили три партии думской оппозиции). Сохранить прежний возраст можно только коренным и малочисленным народам Севера, заявил замсекретаря тюменского отделения партии Николай Токарчук.

В Ростове-на-Дону считают, что повышать возраст нужно, но «не так высоко». Об этом сообщил спикер ростовского областного заксобрания Александр Ищенко. По его словам, ростовские парламентарии направили в Госдуму предложение «ограничиться сроком выхода на пенсию для женщин в 58 лет, а для мужчин в 63 года».

«В нашей стране существует система социальных льгот, которые получают люди после выхода на пенсию. Наши жители очень просят, чтобы эти льготы сохранились», — предложила замруководителя фракции единороссов в ставропольской думе Валентина Муравьева.

По ее мнению, пенсионный возраст можно повысить, но льготы, к примеру по оплате услуг ЖКХ, представлять россиянам, как и сейчас: по достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Кроме того, она предложила смягчить условия для досрочного выхода на пенсию. По расчетам правительства, право на досрочный выход может быть у женщин, проработавших 40 лет, и у мужчин, проработавших 45 лет. «Если люди даже в 20−21 начинают работать и 45 лет проработают, это уже будет не досрочный возраст», — подчеркнула госпожа Муравьева, предложив «снизить эту цифру хотя бы на три года — до 37 лет и 42 соответственно».

«Необходимо рассмотреть возможность организовать дополнительные оплачиваемые отпуска людям предпенсионного возраста», — сказал замсекретаря костромского отделения партии Иван Богданов. А для тех, кто в предпенсионном возрасте потеряет работу, нужно существенно «повысить пособие по безработице», считает Оксана Глотова, которая руководит общественной приемной лидера партии Дмитрия Медведева в Липецкой области.

Прозвучали на заседании и претензии к действующей пенсионной системе, особенно к накопительной части пенсии. Эту часть пенсии формируют работники (родившиеся в 1967 году и позже), в том числе в негосударственных пенсионных фондах. «Часть средств уже сформирована. Возникает вопрос, с какого года, с какой даты у граждан будет возможность начать получать эти средства», — заявила замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. Ее поддержала глава координационного совета сторонников «Единой России» в Татарстане Светлана Захарова, предложив выплачивать накопительные пенсии женщинам с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет.

«Мы обязательно обратимся к нашему президенту и попросим его поддержать предложения», — подвел итог секретарь генсовета партии Андрей Турчак.