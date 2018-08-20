Наина Ельцина ответила на заявление о попытке мужа сбежать из-за путча

Ранее Руцкой заявил в интервью газете «Московский комсомолец», что во время путча «не давал Ельцину опозориться и сбежать в американское посольство» и, «рискуя жизнью», привез президента СССР Михаила Горбачева из крымского Фороса в Москву. Руцкой с 1991 году был вице-президентом Ельцина, но в конфликте 1993 года они были по разные стороны баррикад.

«Для меня и Руцкой, и (в 1991—1993 руководитель верховного совета России Руслан) Хасбулатов — люди, которым давно нет веры. Столько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьез оспаривать очередной бред, который они распространяют», — говорится в сообщении вдовы первого президента, распространенном «Ельцин-центром».

«Но потом я подумала, что далеко не все молодые люди знают, что происходило в дни путча 91-го года, когда в стране была предпринята попытка государственного переворота», — добавила Ельцина.

Она рассказала, что все три дня путча — с 18 по 21 августа 1991 года — провела сначала с внуками дома у одного из сотрудников службы безопасности, а затем в своей квартире с дочерью.

Я очень волновалась за Бориса. Зная его характер, понимала: он будет с защитниками Белого дома до конца. Иначе просто быть не могло! Потом, много позже, те кто был в Белом доме, писали в своих воспоминаниях, что служба безопасности, в случае штурма здания, хотела вывезти Бориса в американское посольство. Но он категорически отказался. А иначе и быть не могло. Муж был очень смелым человеком и в тяжелых ситуациях всегда принимал удар на себя. Так было и в политике, и в жизни. Наина Ельцина

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«Борис Николаевич, к сожалению, уже не может ответить этим лжецам. Хотя, думаю, при нем бы они побоялись так нагло врать», — заключила она.

Ранее первый заместитель исполнительного директора «Ельцин-центра» Людмила Телень заявила РИА Новости, что, согласно воспоминаниям одного из сотрудников службы охраны, Ельцину предлагали в случае опасности воспользоваться специальным выходом из Белого дома, который позволял обойти оцепление, однако он отказался.

В ночь на 19 августа 1991 года представители высшего руководства СССР, несогласные с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора, создали государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП). Эта дата вошла в историю государства как августовский путч. В этот день состоялась попытка отстранить Горбачева от поста президента и поменять проводимый им курс.

Несколько десятков танков вплотную приблизились к Дому верховного совета и правительства РСФСР на Краснопресненской набережной в Москве (Белому дому). Сопротивление путчистам возглавили президент РСФСР Борис Ельцин и руководство России. Ельцин подписал указы, в которых создание ГКЧП было квалифицировано как попытка государственного переворота, а союзные ведомства, в том числе силовые, были переподчинены президенту России.