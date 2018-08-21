Опрос показал, сколько американцев поддерживают санкции против России

Источник: РИА Новости

Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

Две трети американцев заявляют, что следят за новостями о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, которое Москва опровергает.

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При этом 36% считают, что Москва вмешивалась в выборы и не повлияла на их исход, еще 39% — что вмешивалась и изменила результаты, а 16% заявляют, что Россия в выборы не вмешивалась.

В опросе, который проводился 1—12 августа , участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 4 процентных пункта.