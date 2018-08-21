Опрос показал, сколько американцев поддерживают санкции против России
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией, свидетельствуют данные опроса общественного мнения компании Gallup.
ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией, свидетельствуют данные опроса общественного мнения компании Gallup.
Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).
Две трети американцев заявляют, что следят за новостями о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, которое Москва опровергает.
При этом 36% считают, что Москва вмешивалась в выборы и не повлияла на их исход, еще 39% — что вмешивалась и изменила результаты, а 16% заявляют, что Россия в выборы не вмешивалась.
В опросе, который проводился
Опрос проведен на фоне ухудшающихся отношений двух стран и новых раундов санкций США против Москвы.