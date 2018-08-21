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08:36 (мск), источник: РИА Новости

Опрос показал, сколько американцев поддерживают санкции против России

ВАШИНГТОН, 20 авг — РИА Новости. Американцы предпочитают дипломатию санкциям в отношениях с Россией, свидетельствуют данные опроса общественного мнения компании Gallup.

Источник: РИА Новости

Поставленные перед необходимостью выбрать один из вариантов, американцы считают, что важнее улучшать отношения между двумя странами (58%), а не предпринимать дипломатические и экономические шаги против России (36%).

Две трети американцев заявляют, что следят за новостями о предполагаемом «российском вмешательстве» в выборы 2016 года, которое Москва опровергает.

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При этом 36% считают, что Москва вмешивалась в выборы и не повлияла на их исход, еще 39% — что вмешивалась и изменила результаты, а 16% заявляют, что Россия в выборы не вмешивалась.

В опросе, который проводился 1—12 августа, участвовали 1,02 тысячи совершеннолетних граждан США во всех 50 штатах и округе Колумбия. Статистическая погрешность опроса составляет плюс-минус 4 процентных пункта.

Опрос проведен на фоне ухудшающихся отношений двух стран и новых раундов санкций США против Москвы.

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03:57 (мск)© Ньюстюб
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