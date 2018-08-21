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00:30 (мск), источник: Известия

Трамп готов рассмотреть снятие санкций с РФ при определенных условиях

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть вопрос снятия санкций с России при условии, если Москва будет сотрудничать с Вашингтоном по Сирии и Украине. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

Источник: AP 2018

С 2014 года Вашингтон вводит санкции в отношении РФ. Тогда причиной называлась ситуация на Украине, где продолжается военный конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых антироссийских санкций из-за отравления в Солсбери британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В инциденте Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений, касающийся ограничения поставок в РФ продукции двойного назначения, должен вступить в силу 22 августа. Второй пакет может быть принят через три месяца и затронет понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в Соединенные Штаты «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. От этой части Вашингтон может отказаться, если Москва выполнит ряд условий США.

Как отмечает «РИА Новости», лишь часть американских ограничений накладывается по распоряжению президента и может быть им снята. Некоторые санкции против РФ введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» и не могут быть отменены без согласия конгресса.

20 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, как Москва отреагирует на введение Вашингтоном новых санкций.

Трамп грозит военным бюджетом России и санкциями союзникам по НАТО
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20 августа© Ньюстюб
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