Трамп готов рассмотреть снятие санкций с РФ при определенных условиях

Источник: AP 2018

С 2014 года Вашингтон вводит санкции в отношении РФ. Тогда причиной называлась ситуация на Украине, где продолжается военный конфликт между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками.

8 августа Госдепартамент США объявил о введении новых антироссийских санкций из-за отравления в Солсбери британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В инциденте Лондон и его союзники бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет ограничений, касающийся ограничения поставок в РФ продукции двойного назначения, должен вступить в силу 22 августа. Второй пакет может быть принят через три месяца и затронет понижение уровня дипотношений, запрет на полеты в Соединенные Штаты «Аэрофлоту» и почти полное прекращение американского экспорта. От этой части Вашингтон может отказаться, если Москва выполнит ряд условий США.

Как отмечает «РИА Новости», лишь часть американских ограничений накладывается по распоряжению президента и может быть им снята. Некоторые санкции против РФ введены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки» и не могут быть отменены без согласия конгресса.