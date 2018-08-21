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05:38 (мск), источник: Известия

Зарплаты топ-менеджеров военных ФГУПов возьмут под контроль

Оклады руководителей, их замов и главных бухгалтеров привяжут к заработку рядовых сотрудников.

Источник: Известия

За зарплатами и премиями топ-менеджеров федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУП) Минобороны введут жесткий контроль. По приказу, разработанному военным ведомством, оклад руководителей не может превышать среднемесячный заработок рядовых сотрудников более чем в пять раз. На квартальную премию топ-менеджеры смогут рассчитывать только в том случае, если в отчетный период предприятие достигло положительного финансового результата. Предполагается, что новый регламент поможет сделать систему начисления вознаграждений прозрачной и позволит избежать ситуаций, когда топ-менеджеры выписывают себе необоснованно большие премии.

В военном ведомстве «Известиям» рассказали, что министерство разработало проект приказа «Об оплате труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минобороны РФ». Документ, с которым ознакомились «Известия», вводит новый порядок расчета среднемесячной зарплаты и квартальных премий главам ведомственных ФГУПов, их заместителям и главным бухгалтерам. Он основан на базовых показателях и коэффициентах. Текст приказа находится на стадии внутриведомственных согласований.

По документу, должностные оклады топ-менеджеров не смогут превышать среднемесячную зарплату рядового работника предприятия более чем в пять раз.

При этом показатель среднемесячного заработка на предприятии будет высчитываться без учета доходов директора, его замов и главного бухгалтера.

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Для расчета должностных окладов глав ФГУПов была разработана специальная формула. При начислении оклада минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет умножаться на поправочный коэффициент за сложность руководства предприятием (он равен 8,5) и коэффициент наличия филиальной сети. Если у ФГУПа 1−3 филиала, он равен 1,2, при наличии четырех и более филиалов ­— 1,5.

В виде поощрения руководителям предприятий будут положены ежеквартальные премии. При расчете вознаграждения зарплата будет умножаться на сумму трех коэффициентов — выручки за отчетный период, финансового результата и среднесписочной численности персонала.

В том случае, если выручка (объем продаж) за отчетный период составит от 100% к плановому показателю, коэффициент будет равен 1,5. От 90 до 100% — 1, от 80 до 90% — 0,9, менее 80% — 0,8. Точно так же будет рассчитываться и коэффициент финансового результата.

Премии будут выплачиваться только в том случае, если за отчетный период предприятие имеет положительный финансовый результат, то есть доходы от реализации продукции и услуг превысят текущие расходы.

На размер вознаграждения будет серьезно влиять численность сотрудников ФГУПа. Например, коэффициент для предприятий, где работает более 500 человек, равен 2, менее 50 — 1.

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В 2014 году у Минобороны было более 40 ведомственных ФГУПов. Такой статус, в частности, имели гостиничные хозяйства, управляющие компании, научные и производственные, а также обеспечивающие воинские части продовольствием предприятия. В 2017 году было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Вместо него было создано 16 унитарных предприятий в структуре военного ведомства.

Новый регламент позволит избежать необоснованных денежных начислений топ-менеджерам, уверен учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев.

— Минобороны новым приказом решит две важные проблемы, — рассказал он «Известиям». — Во-первых, процесс начисления зарплат и премий топ-менеджеров станет прозрачным. Во-вторых, руководители будут заинтересованы в том, чтобы их предприятия получали прибыль, а сотрудники имели высокие оклады, так как от этих показателей будут зависеть их доходы.

Юрист отметил, что несколько лет назад были случаи, когда некоторые топ-менеджеры ФГУПов делили между собой весь премиальный фонд предприятий. Однако мер к руководству предприятия принять было невозможно, так как не были определены правила и критерии начисления вознаграждений, пояснил Олег Жердев.

В 2015 году правительство РФ постановило, что соотношение между заработком руководителей и среднемесячной зарплатой простых работников ФГУПов определяется нормативным актом учредителя «в кратности от 1 до 8».

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24 марта 2015© Ньюстюб
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