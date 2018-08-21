Зарплаты топ-менеджеров военных ФГУПов возьмут под контроль
Оклады руководителей, их замов и главных бухгалтеров привяжут к заработку рядовых сотрудников.
Оклады руководителей, их замов и главных бухгалтеров привяжут к заработку рядовых сотрудников.
За зарплатами и премиями
В военном ведомстве «Известиям» рассказали, что министерство разработало проект приказа «Об оплате труда руководителей федеральных государственных унитарных предприятий, находящихся в ведении Минобороны РФ». Документ, с которым ознакомились «Известия», вводит новый порядок расчета среднемесячной зарплаты и квартальных премий главам ведомственных ФГУПов, их заместителям и главным бухгалтерам. Он основан на базовых показателях и коэффициентах. Текст приказа находится на стадии внутриведомственных согласований.
При этом показатель среднемесячного заработка на предприятии будет высчитываться без учета доходов директора, его замов и главного бухгалтера.
Для расчета должностных окладов глав ФГУПов была разработана специальная формула. При начислении оклада минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет умножаться на поправочный коэффициент за сложность руководства предприятием (он равен 8,5) и коэффициент наличия филиальной сети. Если у ФГУПа 1−3 филиала, он равен 1,2, при наличии четырех и более филиалов — 1,5.
В виде поощрения руководителям предприятий будут положены ежеквартальные премии. При расчете вознаграждения зарплата будет умножаться на сумму трех коэффициентов — выручки за отчетный период, финансового результата и среднесписочной численности персонала.
В том случае, если выручка (объем продаж) за отчетный период составит от 100% к плановому показателю, коэффициент будет равен 1,5. От 90 до 100% — 1, от 80 до 90% — 0,9, менее 80% — 0,8. Точно так же будет рассчитываться и коэффициент финансового результата.
На размер вознаграждения будет серьезно влиять численность сотрудников ФГУПа. Например, коэффициент для предприятий, где работает более 500 человек, равен 2, менее 50 — 1.
В 2014 году у Минобороны было более 40 ведомственных ФГУПов. Такой статус, в частности, имели гостиничные хозяйства, управляющие компании, научные и производственные, а также обеспечивающие воинские части продовольствием предприятия. В 2017 году было ликвидировано Федеральное агентство специального строительства (Спецстрой). Вместо него было создано 16 унитарных предприятий в структуре военного ведомства.
Новый регламент позволит избежать необоснованных денежных начислений
— Минобороны новым приказом решит две важные проблемы, — рассказал он «Известиям». —
В 2015 году правительство РФ постановило, что соотношение между заработком руководителей и среднемесячной зарплатой простых работников ФГУПов определяется нормативным актом учредителя «в кратности от 1 до 8».