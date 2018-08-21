Тарифы на воду для населения могут вырасти максимум на 1,5%
Правительство прорабатывает вопрос о повышении тарифов на воду. Цель инициативы — изыскать средства на финансирование проектов «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги».
Правительство прорабатывает вопрос о повышении тарифов на воду. Цель инициативы — изыскать средства на финансирование проектов «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги».
Соответствующее поручение Минприроды и Минстрою дал первый
В общей сложности на реализацию этих двух направлений нацпроекта «Экология» требуется 782 млрд рублей.
По оценкам экспертов, если решение о повышении тарифов на воду будет принято, для населения они могут вырасти максимум на 1,5%.
Тарифы могут вырасти также для предприятий, которые пользуются водой для производства электроэнергии. Может увеличиться и плата за пользование акваторией (например, для рыболовства или строительства причалов) на реках Волге, Доне, Лене, Черном и Азовском морях, озере Байкал и других.