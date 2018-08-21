Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Топ-10 самых умных пород собак
За одну ночь по всей Швеции сожгли почти 100 машин
Сын Собчак умилил Сеть (фото)
Личная история о переезде в Германию и немецком быте
Марго Робби и Зои Кравиц зажгли на вечеринке у Кары Делевинь
Медведев прокомментировал новые санкции США Резкий скачок курса доллара связывают с сообщениями о новых санкциях США против России
Российские керлингистки выглядят невероятно "до потери сознания"
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
64-летняя Елена Коренева на съемках сериала: первые фото
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Звезду сериала "Счастливы вместе" сгубила ВИЧ-инфекция
Преследование: почему беременная Алсу покинула РФ
Марго Робби и Зои Кравиц зажгли на вечеринке у Кары Делевинь
Дочка Урганта отметила 18-летие в Париже
Актера Александра Михайлова возмутило безразличие Пугачевой - СМИ
СМИ: 80-летний Мягков болен, его жена парализована
Как устроен быт в Германии: история россиянина
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
01:38 (мск), источник: Известия

Тарифы на воду для населения могут вырасти максимум на 1,5%

Правительство прорабатывает вопрос о повышении тарифов на воду. Цель инициативы — изыскать средства на финансирование проектов «Питьевая вода» и «Оздоровление реки Волги».

Источник: Известия

Соответствующее поручение Минприроды и Минстрою дал первый вице-премьер Антон Силуанов.

В общей сложности на реализацию этих двух направлений нацпроекта «Экология» требуется 782 млрд рублей.

По оценкам экспертов, если решение о повышении тарифов на воду будет принято, для населения они могут вырасти максимум на 1,5%.

Тарифы могут вырасти также для предприятий, которые пользуются водой для производства электроэнергии. Может увеличиться и плата за пользование акваторией (например, для рыболовства или строительства причалов) на реках Волге, Доне, Лене, Черном и Азовском морях, озере Байкал и других.

Минэкономразвития предложило дважды повысить тарифы ЖКХ в 2019 году
Во время загрузки произошла ошибка.
14 августа© Ньюстюб
 Зачем советник Дональда Трампа начал «Движение» в ЕС
«Нас пинают ногами». Почему Лукашенко сменил правительство
Турция может отказаться от системы all inclusive
Валерий Меладзе попросил предоставить ему грузинское гражданство
Россиянам не разрешили оплачивать ЖКУ по желанию
«Калашников» представил новый автомат АК-308
«Шоу Путина»: что пишут австрийские СМИ о свадьбе Карин Кнайсль
В ЕР предложили отменить пенсионные льготы для депутатов
Спорт
«Динамо» одержало первую победу в текущем сезоне РПЛ В последнем матче 4-го тура подопечные Дмитрия Хохлова на своем поле разгромили «Уфу»
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма В Москве состоялась премьера сказки, главную героиню которой озвучила популярная исполнительница
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
5 образов для 5 свиданий похудевшей Елены Степаненко Главная пара российской смехопанорамы разводится – Елена Степаненко делит имущество с Евгением Петросяном в суде.
Дети
Оксана Акиньшина забрала детей и улетела из России Актриса проводит лето с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь