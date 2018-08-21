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01:48 (мск), источник: Известия

Минстрой не одобрил инициативу Госдумы разрешить оплачивать ЖКУ по желанию

Минстрой выступил против оплаты жилищно-коммунальных услуг ЖКУ по желанию, поскольку это может спровоцировать «потребительский эгоизм» и рост долгов. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Мы не поддерживаем это предложение», — заявил замглавы министерства Андрей Чибис.

Законопроект предполагал введение частичной оплаты ЖКУ для тех, у кого не хватает средств или в случае, если собственник не удовлетворен качеством услуг.

Мотивация Минстроя простая — это может привести к росту долгов и нежеланию платить даже у тех, у кого достаточно средств.

Отмечается, что уже сейчас задолженность граждан достигает 1,4 трлн рублей.

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