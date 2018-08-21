Минстрой не одобрил инициативу Госдумы разрешить оплачивать ЖКУ по желанию
Минстрой выступил против оплаты
Минстрой выступил против оплаты
«Мы не поддерживаем это предложение», — заявил замглавы министерства Андрей Чибис.
Законопроект предполагал введение частичной оплаты ЖКУ для тех, у кого не хватает средств или в случае, если собственник не удовлетворен качеством услуг.
Мотивация Минстроя простая — это может привести к росту долгов и нежеланию платить даже у тех, у кого достаточно средств.
Отмечается, что уже сейчас задолженность граждан достигает 1,4 трлн рублей.
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