Минстрой не одобрил инициативу Госдумы разрешить оплачивать ЖКУ по желанию

Источник: РИА "Новости"

«Мы не поддерживаем это предложение», — заявил замглавы министерства Андрей Чибис.

Законопроект предполагал введение частичной оплаты ЖКУ для тех, у кого не хватает средств или в случае, если собственник не удовлетворен качеством услуг.

Мотивация Минстроя простая — это может привести к росту долгов и нежеланию платить даже у тех, у кого достаточно средств.

Отмечается, что уже сейчас задолженность граждан достигает 1,4 трлн рублей.