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07:22 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

МВД разрешили платить информаторам

На раскрытии преступлений можно заработать миллионы.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Материальная форма поощрения граждан, помогающих полиции в поимке преступников и раскрытии преступлений, утверждена Минюстом России. Размер вознаграждений может варьироваться от нескольких тысяч до десятка миллионов рублей. Схема получения денег или отказ в выплате регламентированы в соответствующем приказе МВД. Действующие полицейские полагают, что среди граждан появятся настоящие охотники за головами злоумышленников, а бывшие считают, что подобные выплаты могут привести к злоупотреблениям со стороны самих правоохранителей.

Порядок поощрения граждан, оказывающих помощь полиции в раскрытии преступлений и поимке злоумышленников, разрабатывался МВД более года. До этого если полиция и стимулировала своих добровольных помощников, то в исключительных случаях, объявляя вознаграждения за поимку особо опасных преступников. Как такового бюджета на эти цели в правоохранительных органах не было, а деньги изыскивались из собственных фондов ведомства под каждый конкретный случай. При этом большинство информаторов или тех, кто помог в задержании преступника, могли рассчитывать на ведомственные медали «За содействие МВД», грамоты, ценные подарки и удостоверение внештатного сотрудника.

В Минюст документ был передан в этом году. Сколько-нибудь существенных замечаний к приказу МВД России «Об утверждении положения о назначении и выплате полицией вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших» у ведомства не нашлось. Действовать этот нормативный акт начнет после официального опубликования на сервере органов госвласти России.

Разработанная МВД схема будет работать следующим образом. Для того чтобы прибегнуть к помощи населения в поимке преступника или раскрытии преступления, соответствующее подразделение органа внутренних дел должно обратиться в департамент по финансово-экономической политике и обеспечению социальных гарантий (ФЭД) МВД. Если инициатива будет одобрена, то соответствующая информация с указанием суммы вознаграждения должна быть размещена на официальном сайте Министерства внутренних дел и СМИ.

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тыс. до 10 млн руб. Из приказа МВД следует, что выплаты в размере до 500 тыс. руб.— прерогатива начальника регионального управления, решение о вознаграждении до 3 млн руб. будет принимать первый заместитель руководителя МВД.

За особо важную информацию предусмотрены и большие суммы, но соответствующее решение останется лично за главой ведомства Владимиром Колокольцевым.

После поимки преступника или «инициативного представления гражданином достоверной информации» (выплаты негласным агентам регламентированы другими документами) ФЭД обязан перечислить оговоренную сумму в территориальный орган МВД целевым назначением. По изданию приказа информатора в течение двух недель должны уведомить о выплате ему вознаграждения. Деньги могут быть выплачены как наличными, так и зачислены на счет в банке. При этом в первом случае гражданин обязан написать расписку. В случае отказа в выплате МВД обязано уведомить информатора письменно в течение семи дней со дня принятия соответствующего решения. Отказ, очевидно, может быть обжалован, в том числе в судебном порядке.

В МВД полагают, что их инициатива приведет к более активной помощи граждан правоохранительным органам и поможет избежать каких-либо злоупотреблений при финансовых расчетах с ними.

Многие действующие сотрудники полиции считают, что эффект от финансового стимулирования граждан может быть весьма ощутимый. «Если раньше нам часто помогали информацией и безвозмездно, то теперь количество таких людей, думаю, заметно увеличится, — считает офицер одного из подразделений по борьбе с экономическими преступлениями.— А в настоящих охотников за головами могут превратиться, например, частные детективы».

Как пояснил «Ъ» генерал-лейтенант в отставке Александр Михайлов, служивший на руководящих должностях в ФСБ, МВД и ФСКН, до сих пор практика выплат денег людям, реально помогающим выявить опасных преступников, была никак не регламентирована. В качестве примера он привел подростка, чьи показания о происхождении сумки, где находилась самодельная бомба, способствовали поимке экстремистов, устроивших взрывы в Москве в 1977 году. «Насколько я помню, парнишке предложили на выбор детскую железную дорогу или велосипед», — заявил ветеран спецслужб. В 90-е годы ситуация изменилась. В частности, по его словам, руководители милицейских подразделений изыскивали какие-либо «внебюджетные средства» для выплаты награды в случае, если после объявлений в СМИ кто-то из граждан давал действительно ценную информацию.

По данным «Ъ», речь в основном шла о деньгах предпринимателей, которые перечислялись в благотворительные фонды управлений МВД. Правоохранители не могли тратить на вознаграждения собственные средства, так как в ходе проверок это могло быть истолковано как их нецелевое расходование или хищение.

Позже ФСБ предлагала солидные выплаты за информацию о террористах, но это, по словам господина Михайлова, были «исключительные случаи», а вопрос о деньгах решался «на самом высшем уровне». В свое время и наркоконтроль тоже хотел привлечь граждан к даче данных за деньги, причем небольшие — в районе 300−500 руб. за единичную информацию о наркосбытчиках или наркопритонах. Но тогда говорилось лишь о готовности выплат со стороны региональных властей, которая, впрочем, не получила дальнейшего развития. При этом даже эти небольшие суммы предполагалось выплачивать лишь после проверки информации оперативниками и обязательного возбужденного уголовных дел.

«Чтобы гарантированно получить причитающуюся сумму, гражданин, обладающий ценной для полиции информацией, должен зафиксировать свое обращение через 02 или 112, иначе звонок легко могут трактовать как анонимный. После этого нужно явиться в подразделение полиции и дать соответствующее объяснение и еще более желательно получить расписку официального лица о предоставленной информации», — рекомендовал в разговоре с «Ъ» председатель координационного совета Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин.

При этом, по его словам, избежать злоупотреблений со стороны тех же сотрудников правоохранительных органов вряд ли возможно.

Например, полагает господин Пашкин, полицейский может сам вычислить преступника, за поимку или информацию о котором объявлено вознаграждение, и передать сведения своему доверенному лицу, с которым и поделит полученные деньги.

Олег Рубникович, Владимир Баринов

В МВД могут начать вознаграждать за сведения о разыскиваемых преступниках
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