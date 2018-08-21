Сербия и Косово склоняются к размену

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Новый раунд переговоров между Белградом и Приштиной о нормализации отношений пройдет в сентябре в Брюсселе. По данным «Ъ» из западных дипломатических источников, центральным вопросом переговоров сербского президента Александра Вучича и главы Косово Хашима Тачи станет трансфер территорий: населенный сербами север Косово в обмен на юг Сербии, где проживают албанцы. Впрочем, против этой идеи выступают ведущие государства Европы, а эксперты опасаются, что перекройка границ приведет к новой войне в регионе. С подробностями — корреспондент «Ъ» на Балканах Геннадий Сысоев.

Сроки нового раунда переговоров о нормализации взаимных отношений согласовали на минувшей неделе президент Сербии Александр Вучич и глава Косово Хашим Тачи. Переговоры между ними при посредничестве ЕС идут уже много месяцев, но реального прогресса до сих пор не достигнуто. Между тем, как уверяют близкие сербским властям источники «Ъ», ЕС поставил Белграду своего рода ультиматум, потребовав договориться с Приштиной до начала 2019 года, в противном случае интеграция Сербии в Евросоюз будет заблокирована.

Дипломатические источники «Ъ» в странах ЕС поясняют, что Брюссель не требует от Белграда признания Косово, которое провозгласило независимость в 2008 году и которое уже признали более сотни государств. Однако нормализация предполагает согласие Белграда на членство Косово в международных организациях, в том числе и в ООН. Приштина же должна согласиться на создание на своей территории Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

Принять эту формулу, а значит, официально признать потерю Косово для Белграда непросто. В преамбуле сербской конституции до сих пор значится, что «Косово и Метохия — неотъемлемая часть Сербии». А высказавшийся год назад за решение косовской проблемы Александр Вучич рискует не только растерять свой рейтинг, но и быть обвиненным в предательстве национальных интересов.

В этой патовой для него ситуации президент Сербии пошел на неожиданный ход. Неделю назад в ходе поездки по стране он высказался за передел границ с Косово. «Мы хотим ясные границы, а не иллюзорные, как сейчас, когда на бумаге одно, а в реальности совсем другое», — объявил он. Хотя Александр Вучич не стал вдаваться в детали, всем было ясно, что речь идет о старой идее раздела Косово и присоединении к Сербии его северных районов с центром в Косовска-Митровице, населенных преимущественно сербами.

Столь же неожиданной оказалась и поддержка этой идеи со стороны президента Косово Хашима Тачи. Он, правда, высказался осторожно — «за коррекцию границы» через присоединение к Косово сербской Прешевской долины, где проживают в основном албанцы. Однако сути это не меняет. Александр Вучич и Хашим Тачи фактически обозначили формулу нормализации отношений через обмен территориями: север Косово за юг Сербии.

Привели они и неотразимые, с их точки зрения, аргументы в пользу этой формулы. Господин Вучич объявил, что «лучше получить что-то, чем ничего» и что, если не обменяться территориями сегодня, через 30−40 лет албанцы как большинство населения будут претендовать на центр Сербии — города Ниш и Вране. А господин Тачи пояснил, что не желает «создания в Косово новой Республики Сербской» в виде ССМ, а хочет «как можно скорее видеть Косово в НАТО и ЕС, что с нерешенным статусом границ невозможно».

Впрочем, неожиданной поддержку лидерами Сербии и Косово идеи нового разграничения можно назвать лишь отчасти. Еще год назад с аналогичной идеей выступил глава сербского МИДа Ивица Дачич, но остальные руководители Сербии, в том числе и Александр Вучич, ее не поддержали. Близкие к сербским властям источники «Ъ» поясняют, что «тогда для президента это было пробным шаром, сейчас же он открыто поддержал идею нового разграничения».

Этот тезис подтверждают и дипломатические источники «Ъ» в одной из западных стран. «Вучич уже год продвигает эту идею в ходе закрытых переговоров с американскими и европейскими представителями», — признает один из собеседников «Ъ».

Активное лоббирование сербским президентом в западных столицах передела границ с Косово объяснимо. Без поддержки идеи ключевыми державами она изначально нереализуема, а ее перспектива во многом зависит от позиции мирового сообщества.

Все последние годы США и ЕС однозначно выступали против перекройки границ на Балканах. Но с недавних пор в Вашингтоне несколько смягчили эту позицию. На днях Госдеп, а также американские посольства в Белграде и Приштине выступили со схожими заявлениями: решение должны предложить сами Сербия и Косово, «проявив гибкость и креативность». При этом проходящий сейчас утверждение в Сенате кандидат на должность нового посла США в Косово Филип Коснетт уточнил, что «формулировка о креативности не означает обязательно обмена территориями».

Обтекаемую позицию занял в последние дни и Евросоюз. На прямой вопрос журналистов, отходит ли ЕС в случае с Сербией и Косово от принципа нерушимости границ на Балканах, еврочиновники, как правило, уклоняются от прямого ответа и как один повторяют: «Мы поддерживаем решение, которое будет иметь поддержку обеих сторон, будет реализуемо, устойчиво и соответствовать международным законам». Такая позиция заметно расходится с подходом, который на минувшей неделе ясно обозначила канцлер Германии Ангела Меркель в ходе переговоров с главой боснийского правительства Денисом Звиздичем: «Территориальная целостность балканских стран неприкасаема. Это приходится постоянно повторять, ибо продолжаются попытки вести переговоры о границах. Этого мы не можем допустить». Один из ведущих немецких балканистов Бодо Вебер расценил это заявление канцлера как приговор идее нового разграничения между Белградом и Приштиной.

Москва по поводу обмена территориями между Белградом и Приштиной однозначно не высказывается. Посетившая неделю назад Белград представитель МИД РФ Мария Захарова на прямой вопрос, будет ли для России проблемой изменение границы между Сербией и Косово, ответила вопросом: «А для вас это не будет проблемой? Это вопрос к Сербии и сербам, а не к России». Месяцем ранее член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк вообще высказался против любого соглашения Белграда и Приштины под эгидой ЕС, предупредив, что это приведет к расчленению Сербии на протектораты НАТО.