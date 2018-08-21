Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Сын Собчак умилил Сеть (фото)
Дело сестер Хачатурян привело в подпольный бордель - СМИ
Дочь Владимира Потанина вышла замуж за молодого бойфренда
Сколько стоят услуги лжеюристов Они звонят по телефону, приглашают на бесплатные юридические консультации
Эксперт рассказал об ответе РФ на решение Порошенко простить долг
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино
40-летний Исаков умер от ВИЧ - СМИ
Германия отказалась от предложения Путина - СМИ
В соцсетях обсуждают новое фото 36-летней жены Игоря Николаева
Дочь Владимира Потанина вышла замуж за молодого бойфренда
"Бесстыдство и лицемерие": Андреева возмутила поездкой в Европу
"Ты пьяная?": дочь осудила актрису Добровольскую
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
8Звездный дождь
16В Италии обрушился автомобильный мост
13:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Microsoft предупредила о готовящемся вмешательстве российских хакеров в «промежуточные выборы» США

Компания Microsoft во вторник сообщила о том, что на прошлой неделе она исполнила судебное решение и передала контроль властям США над шестью доменами, которые были зарегистрированы российскими хакерскими группировками.

Наверх

Они, по данным американской корпорации, были наняты ГРУ. Эти сайты были подделаны под настоящие сайты, связанные с Сенатом США и политическими организациями, работающими с Республиканской партией.

Корпорация зафиксировала ранние попытки фишинга со стороны российских хакеров через эти сайты, однако у Microsoft нет данных о том, что хотя бы одна из атак стала успешной. При этом корпорация предупредила, что российские спецслужбы, на которые работают хакеры, активизируются непосредственно перед грядущими «промежуточными выборами» в США, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

«Мы озабочены тем, что эти и многие другие попытки атак начинают угрожать все большему числу организаций, связанных как с американскими политическими партиями, так и с грядущими выборами 2018 года», — говорится в заявлении Microsoft.

О том, как США планируют бороться с вмешательством в выборы, читайте в публикации «Ъ» «Дональду Трампу расширят полномочия в борьбе с Россией».

Кирилл Сарханянц

Следите за развитием темы«Russiagate»
 Как вторжение российских танков в Прагу изменило жизнь горожан
Новые санкции США добавят Москве немало проблем
Топилин назвал «основных бенефициаров» пенсионной реформы
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Кудрин назвал целью увеличить пенсию до 70% от заработной платы
Ученые раскрыли секрет неуязвимости раковых метастаз
Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву 55 лет назад
Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV Вручение наград MTV Video Music Awards прошло в нью-йоркском Radio City Hall
Недвижимость
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть Максим Галкин показал подписчиками забавное видео.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь