Microsoft предупредила о готовящемся вмешательстве российских хакеров в «промежуточные выборы» США

Они, по данным американской корпорации, были наняты ГРУ. Эти сайты были подделаны под настоящие сайты, связанные с Сенатом США и политическими организациями, работающими с Республиканской партией.

Корпорация зафиксировала ранние попытки фишинга со стороны российских хакеров через эти сайты, однако у Microsoft нет данных о том, что хотя бы одна из атак стала успешной. При этом корпорация предупредила, что российские спецслужбы, на которые работают хакеры, активизируются непосредственно перед грядущими «промежуточными выборами» в США, которые пройдут в ноябре нынешнего года.

«Мы озабочены тем, что эти и многие другие попытки атак начинают угрожать все большему числу организаций, связанных как с американскими политическими партиями, так и с грядущими выборами 2018 года», — говорится в заявлении Microsoft.

О том, как США планируют бороться с вмешательством в выборы, читайте в публикации «Ъ» «Дональду Трампу расширят полномочия в борьбе с Россией».