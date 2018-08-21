Топилин назвал «основных бенефициаров» пенсионной реформы

Источник: РИА "Новости"

«Именно неработающие пенсионеры должны стать основными бенефициарами изменений», — отметил Топилин. С 2016 г. индексация пенсий осуществляется только для неработающих пенсионеров.

Топилин подчеркнул, что ключевой задачей повышения пенсионного возраста является ускорение индексации пенсий. По планам правительства с 2019 г. пенсии должны увеличиться на 1000 руб. (соответствует индексации на уровне 7%) и к 2024 г. достигнуть 20 000 руб. Такой порядок индексации будет закреплен поправками ко второму чтению правительственного законопроекта, пообещал министр.

Руководитель Минтруда также заявил, что ближайшие годы являются наиболее оптимальными для повышения пенсионного возраста. В перспективе 5−10 лет в России не будет такого стечения обстоятельств, когда на рынок выходит немногочисленное поколение периода спада рождаемости и в то же время значительное число граждан становятся пенсионерами.

«Если мы повременим, то у нас не будет таких соотношений между входящими на рынок труда и теми, кто выходит на пенсии», — указал Топилин.