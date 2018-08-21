Кудрин назвал целью увеличить пенсию до 70% от заработной платы

«Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — сказал господин Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.