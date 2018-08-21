Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Его не приглашали!»: дочка наказала Никиту Михалкова
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
Анна Хилькевич стала мамой во второй раз
Дело сестер Хачатурян привело в подпольный бордель - СМИ
Пугачева в кожаных мини-шортах пришла на концерт Лободы
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Российские керлингистки выглядят невероятно "до потери сознания"
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV
Родные братья спустя 56 лет разлуки встретились на телешоу
Дочь Тереховой покинула театр из-за молодой актрисы - СМИ
40-летний Исаков умер от ВИЧ - СМИ
Меркель позвонила Порошенко после разговора с Путиным
Обнародованы материалы дела о покушении на Ленина
"Бесстыдство и лицемерие": Андреева возмутила поездкой в Европу
"Ты пьяная?": дочь осудила актрису Добровольскую
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
8 идей, как преобразить интерьер с помощью цвета
Фоторепортажи
8Звездный дождь
16В Италии обрушился автомобильный мост
13:44 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Кудрин назвал целью увеличить пенсию до 70% от заработной платы

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, целью пенсионной реформы должно быть увеличение пенсий от 60 до 70% от заработной платы.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — сказал господин Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.

По словам главы Счетной палаты, средства Фонда национального благосостояния уже нельзя использовать для «выплаты и сбалансированности Пенсионного фонда».

Резервного фонда сегодня нет. У нас сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис (2008−2009 годов — «Ъ»).
Алексей Кудрин
глава Счетной палаты

Читайте также:

Как вторжение российских танков в Прагу изменило жизнь горожан
Новые санкции США добавят Москве немало проблем
Топилин назвал «основных бенефициаров» пенсионной реформы
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
Где находится самый длинный жилой дом в мире (фото)
Ученые раскрыли секрет неуязвимости раковых метастаз
Очевидец рассказал о посадке Ту-124 на Неву 55 лет назад
Валерий Меладзе объяснил, зачем ему гражданство Грузии
Спорт
«Зенит» и «Краснодар» следят за Кутеповым. Трансферы и слухи дня Илья Кутепов очень здорово провел чемпионат мира, но в «Спартаке» пока сыграл 0 минут в новом сезоне
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Потрепанную «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото) На торгах аукционного дома Sotheby’s пустят с молотка Lada Niva, которая принимала участие в ралли «Париж-Дакар»
Кино
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV Вручение наград MTV Video Music Awards прошло в нью-йоркском Radio City Hall
Недвижимость
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть Максим Галкин показал подписчиками забавное видео.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь