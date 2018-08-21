Кудрин назвал целью увеличить пенсию до 70% от заработной платы
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, целью пенсионной реформы должно быть увеличение пенсий от 60 до 70% от заработной платы.
По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, целью пенсионной реформы должно быть увеличение пенсий от 60 до 70% от заработной платы.
«Мы должны ставить цель, чтобы пенсия была от 60 до 70% от заработной платы. Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели», — сказал господин Кудрин, выступая на парламентских слушаниях в Госдуме.
По словам главы Счетной палаты, средства Фонда национального благосостояния уже нельзя использовать для «выплаты и сбалансированности Пенсионного фонда».
Резервного фонда сегодня нет. У нас сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис (2008−2009 годов — «Ъ»).
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