Кудрин призвал вернуться к вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам

«Более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих (пенсионеров. — Прим. ред.). Поэтому я считаю, что в конечном счёте после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих», — сказал Кудрин, выступая на парламентских слушаниях по совершенствованию пенсионной системы.

Сейчас обсуждается вопрос о льготах на региональном уровне, которые предназначаются пенсионерам. Я считаю, что это нормальный вопрос, нужно, может, уточнить что-то, но в целом эти льготы могли бы быть сохранены.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60−65 лет.