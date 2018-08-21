Кремль ждет от Трампа конкретных условий отмены санкций против России

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы, безусловно, приветствуем заявления, которые подтверждают готовность сотрудничать, но еще больше мы бы приветствовали какие-то конкретные действия», — сказал Песков, отвечая на вопросы о заявлении Трампа. «Здесь, конечно, нужно понимать, о каких именно условиях (для сотрудничества) идет речь», — добавил представитель Кремля.

Условия снятия санкций не обсуждались во время переговоров президентов России и США в Хельсинки в июле, уточнил он: «Вообще речь об этом (о смягчении или снятии санкций США) не заходила».

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Комментируя упомянутые Трампом в этом контексте Сирию и Украину, Песков отметил, что «ни одна страна мира, как Россия, не вносит вклад в политико-дипломатическое урегулирование ситуации в Сирии, нормализацию жизни и создание условий для активного возвращения беженцев».

Что касается Украины, то действительно там ситуация с украинским кризисом изрядно заморозилась, мы видим абсолютное нежелание киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования, поэтому здесь тоже нужно конкретизировать, что именно ожидается от России в плане украинских дел. И почему ничего не ожидается от киевских властей. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Ранее Трамп в интервью агентству Reuters допустил, что мог бы рассмотреть вопрос об отмене санкций против России в том случае, если бы Москва сделала для США «что-то хорошее». Без этого ни о какой отмене санкций речь идти не может, подчеркивал американский лидер. Он отмечал, что у США и России есть много точек пересечения, сотрудничество по которым было бы полезно обеим сторонам. В их числе Трамп назвал Сирию и Украину. Президент США добавил, что российский президент Владимир Путин никогда не поднимал в беседах с ним тему отмены санкций против России.