Пенсиям дали место для дискуссий

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Концепция пенсионной реформы в России может измениться в деталях, но повысить пенсионный возраст необходимо. Об этом во вторник в ходе парламентских слушаний о пенсионных изменениях в Госдуме заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, финансировать дефицит Пенсионного фонда из средств нефтяных доходов или резервов бюджета нельзя. Повышение же ставок страховых взносов, по словам главы Минтруда Максима Топилина, приведет к росту теневого сектора в экономике РФ.

Концепция пенсионной реформы еще будет обсуждаться, несмотря на принятие законопроекта о повышении пенсионного возраста в первом чтении. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на парламентских слушаниях о пенсионных изменениях в Госдуме. «Мы обсуждаем резонансный вопрос, мы оказались на принципиальной развилке, которая определяет будущее нашей страны. Казалось бы, сегодня мы уже должны были обсуждать детали, так как законопроект в первом чтении принят, но сегодня еще будут обсуждаться концептуальные вопросы», — сказал господин Кудрин.

Он подчеркнул неизбежность повышения пенсионного возраста, потому что Россия не может использовать Фонд национального благосостояния и нефтяные доходы для сбалансированности пенсионной системы:

«Нефтяные доходы, я считаю, сегодня не могут служить основанием для выплат пенсий, хотя я сам вписывал в закон о Фонде национального благосостояния, что он идет в том числе на задачи выплаты и сбалансированности Пенсионного фонда».

Алексей Кудрин напомнил, что в 2008—2009 годах половина всего резервного фонда была потрачена на спасение бюджетной системы, включая бюджет Пенсионного фонда. «Резервного фонда сегодня нет. У нас сегодня остался один Фонд национального благосостояния. Его хватит на один такой похожий кризис», — предупредил он.

Что касается другого варианта наполнения пенсионного бюджета, по словам главы Минтруда Максима Топилина, предложение о повышении ставок страховых взносов в Пенсионный фонд является неправильным решением, в этом случае российская экономика может уйти в теневой сектор. Он подчеркнул, что принятые весной решения по фиксированным страховым взносам дают «возможность балансировать в том числе и бюджет ПФР».

Целью пенсионной реформы, по словам господина Кудрина, является «рост пенсий в реальном выражении минимум на четверть, а впоследствии — треть». При этом коэффициент замещения в соответствии со стандартами Международной организации труда (МОТ) должен быть доведен до 40% от зарплаты, однако сейчас средним показателем для развитых стран является уровень пенсий в 60−70% от заработка с учетом добровольно накопительной составляющей. Алексей Кудрин при этом пояснил, что сам он являлся противником отмены обязательной накопительной части пенсии. «Это сегодня впоследствии при полном выработанном стаже была бы добавка до 15% плюс в коэффициенте замещения от вашей заработной платы, с которой вы выходите на пенсию», — заявил он. Напомним, сейчас в правительстве обсуждается перспектива перевода накопительного компонента в добровольный формат.

Другие параметры пенсионной реформы, по словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, будут обсуждаться рабочей группой из представителей профильных комитетов Госдумы, членов фракций и общественников.

Господин Кудрин также заявил, что после переходного периода, связанного с изменением пенсионного законодательства, нужно вернуться к вопросу об индексации пенсий для работающих. «Я считаю, что более справедливо повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих», — отметил он. Напомним, индексация пенсий для работающих пенсионеров была отменена в 2015 году. Сейчас, по данным Росстата, после выхода на пенсию около 40% пенсионеров продолжают работать в среднем в течение пяти лет.