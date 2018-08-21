В Кремле рассказали о недавних переговорах Путина и Меркель

Он отметил, что есть противоречивые прогнозы. «Существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — вопрос для дальнейшей проработки», — сказал Песков. Он напомнил, что президент РФ заявил о сохранении транзита газа через Украину.