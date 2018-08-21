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16:00 (мск), источник: Интерфакс

В Кремле рассказали о недавних переговорах Путина и Меркель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последних переговоров обсуждали потребление газа в Европе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте», — сказал Песков журналистам во вторник.

Он отметил, что есть противоречивые прогнозы. «Существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — вопрос для дальнейшей проработки», — сказал Песков. Он напомнил, что президент РФ заявил о сохранении транзита газа через Украину.

Ранее сообщалось, что Путин и Меркель на переговорах сошлись в необходимости оградить «Северный поток-2» от нападок третьих стран.

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20 августа© Ньюстюб
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Источник:©РИА "Новости"
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