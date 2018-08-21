В Кремле рассказали о недавних переговорах Путина и Меркель
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последних переговоров обсуждали потребление газа в Европе, заявил
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU — Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе последних переговоров обсуждали потребление газа в Европе, заявил
«Обсуждалась тема прогнозов объемов потребления газа на европейском континенте», — сказал Песков журналистам во вторник.
Он отметил, что есть противоречивые прогнозы. «Существуют разные концепции. Очевидно, что потребление будет расти, но в какой степени — вопрос для дальнейшей проработки», — сказал Песков. Он напомнил, что президент РФ заявил о сохранении транзита газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Путин и Меркель на переговорах сошлись в необходимости оградить «Северный поток-2» от нападок третьих стран.
Читайте также: Европейские СМИ «потеряли» Ангелу Меркель