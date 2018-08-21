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15:21 (мск), источник: Деловая газета ВЗГЛЯД

Эксперт поддержал идею ЕР о добровольном отказе от пенсионных прибавок за депутатский статус

Идея сохранения льгот для людей пожилого возраста вне зависимости от факта их выхода на пенсию и готовность депутатов добровольно отказаться от пенсионных преференций — важные инициативы «Единой России» накануне нового этапа рассмотрения Госдумой изменений пенсионного законодательства, считает член Общественной палаты, политолог Максим Григорьев.

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Источник: РИА "Новости"

«В сознании населения была уверенность в том, что депутаты и сенаторы получают большие пенсии, но при этом принимают решения и изменения в пенсионное законодательство, которые их самих не затрагивают. Мол, если у них большие пенсии — они легко на это идут, и это было безусловное обвинение в адрес «Единой России», — заявил Григорьев газете ВЗГЛЯД.

«Потому принятое на заседании предложение о том, что депутаты и сенаторы от “Единой России” добровольно отказываются от соответствующей части пенсии — прибавки за свой статус — и будут получать пенсию на общих основаниях с гражданами Российской Федерации, во многом выбивает вот этот политический контртезис, который используется против “Единой России” другими партиями. Это первый шаг», — пояснил собеседник.

«Второй шаг связан с решением сохранить значительное количество льгот для людей, находящихся в том возрасте, в котором раньше они бы получали пенсию. У нас ведь пенсия состоит, грубо говоря, из двух частей. Первая часть — это получение наличных денег, а вторая часть — это получение различных льгот».

С точки зрения анализа бюджета та сумма, которая уходила на льготы для пенсионеров, существенно больше, чем та сумма, которую пенсионеры получали на руки. Предложение, озвученное единороссами, заключается в том, чтобы вторая часть пенсий, а именно льготы, осталась на прежнем уровне.
Максим Григорьев
политолог

«Это очень важный момент. Причем мы понимаем, что Министерство финансов и другие люди, отвечающие за бюджет, с удовольствием пошли бы на уменьшение соответствующих статей расходов. Мы понимаем, что у многих бюрократов наблюдается бухгалтерское сознание, и оно превалирует над какими-либо другими элементами мотивации. Но благодаря тому, что “Единая Россия” составляет важнейшую часть политической системы России, те бюрократы и чиновники, которые хотели бы отказаться от данной части расходов, теперь этого не сделают. И вот эта неявная часть пенсии останется без изменений. И это крайне важный момент», — заключил Григорьев.

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