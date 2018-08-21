Ищите женщину: советника Трампа поймали на связи с Бутиной

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/WyEZT2xd2CE?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конгрессмены просят проверить связи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с арестованной в США российской гражданкой Марией Бутиной. Речь идет о рекламном ролике возглавляемой Бутиной организации «Право на оружие», в съемке которого Болтон в свое время принял участие.

Двое членов подкомитета палаты представителей по национальной безопасности США Элайдж Каммингс и Стивен Линч обратились к главе администрации президента США Джону Келли с требованием предоставить документы о сотрудничестве советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона с российской неправительственной организацией «Право на оружие», которую возглавляла Мария Бутина.

В своем письме, текст которого опубликовал Politico, конгрессмены указывают на один достоверный случай сотрудничества Болтона с этой организацией. Речь о рекламном ролике, в котором Болтон снялся в 2013 году.

На видео Болтон говорит следующее:

«Если бы российское государство дало право людям носить оружие, оно бы создало с гражданами партнерские отношения. Оно бы дало им возможность защищать матерей, детей и свои семьи, и ни в каком бы случае не затронуло целостность российского государства. Это мой совет вашему великому народу».

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Как пишут конгрессмены, Болтон в том же году принял участие в «круглом столе» о праве на оружие, которое было организовано Бутиной. Просьба прийти на заседание была направлена будущему советнику Трампа президентом Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, NRA) Дэвидом Кином. В свое время Болтон, уже не работая на госслужбе, занимал пост советника по международным связям в этой организации.

NRA — влиятельная организация, основанная в 1871 году и объединяющая владельцев оружия в США. Одно из важнейших направлений ее деятельности — политический лоббизм: из $250 млн ежегодных трат организации на нужды лоббизма уходит $3 млн.

Конгрессмены отмечают, что при поступлении на госслужбу кандидаты обязаны предоставлять сведения о своих контактах с иностранными гражданами и правительствами.

В этой связи они выдвинули требование к Келли предоставить к 4 сентября 2018 года документы, касающиеся контактов Болтона с иностранными правительствами в течение семи лет. Кроме этого сенаторы просят предоставить документы, на основании которых Болтону был дан секретный допуск.

Авторы также приводят в качестве примера предшественника Болтона на посту советника Трампа по нацбезопасности — экс-генерала военной разведки Майкла Флинна, уволенного с поста в связи с тем, что он не сообщил о своей встрече тогдашним послом России в США Сергеем Кисляком.

Встреча произошла, когда Флинн работал в предвыборной кампании Трампа. Конгрессмены напоминают, что Трамп не снял с Флинна допуск к секретным материалам, когда стало известно об эпизоде встрече. При этом Флинн был уволен Трампом не сразу, а под давлением своего аппарата.

Конгрессмены также отмечают, что гражданка России Мария Бутина, которая была арестована по подозрению в ведении незаконной деятельности в США, по версии следствия устанавливала контакты с американскими организациями «с целью продвижения повестки Российской Федерации».

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Авторы письма также говорят, что Бутина якобы работала вместе с пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США Александром Торшиным, который в настоящее время занимает пост замглавы ЦБ РФ.

В данный момент Бутина находится в следственной тюрьме города Александрия, в штате Вирджиния. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях тюремного содержания в США россиянки Бутиной имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, передает РИА «Новости».

Вместе с тем неизвестно, знакомы ли Торшин и Болтон лично, хотя у американского политика немало знакомых в высших эшелонах российской власти. Он неоднократно бывал в Москве, где вел переговоры о разоружении во времена администрации Джорджа Буша-младшего.

В беседе с «Газетой.Ru» Болтон рассказал что бывал в Москве по делам и после ухода с госслужбы. Когда во время недавнего визита в Москву один из журналистов спросил у Болтона об одной из его статей, написанной много лет назад, политик сказал, что не собирается обсуждать, что он делал и говорил раньше.