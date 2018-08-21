Ищите женщину: советника Трампа поймали на связи с Бутиной
Конгрессмены требуют от Болтона объяснить съемку в клипе Бутиной.
Конгрессмены требуют от Болтона объяснить съемку в клипе Бутиной.
Конгрессмены просят проверить связи советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона с арестованной в США российской гражданкой Марией Бутиной. Речь идет о рекламном ролике возглавляемой Бутиной организации «Право на оружие», в съемке которого Болтон в свое время принял участие.
Двое членов подкомитета палаты представителей по национальной безопасности США Элайдж Каммингс и Стивен Линч обратились к главе администрации президента США Джону Келли с требованием предоставить документы о сотрудничестве советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона с российской неправительственной организацией «Право на оружие», которую возглавляла Мария Бутина.
В своем письме, текст которого опубликовал Politico, конгрессмены указывают на один достоверный случай сотрудничества Болтона с этой организацией. Речь о рекламном ролике, в котором Болтон снялся в 2013 году.
На видео Болтон говорит следующее:
Как пишут конгрессмены, Болтон в том же году принял участие в «круглом столе» о праве на оружие, которое было организовано Бутиной. Просьба прийти на заседание была направлена будущему советнику Трампа президентом Национальной стрелковой ассоциации (National Rifle Association, NRA) Дэвидом Кином. В свое время Болтон, уже не работая на госслужбе, занимал пост советника по международным связям в этой организации.
NRA — влиятельная организация, основанная в 1871 году и объединяющая владельцев оружия в США. Одно из важнейших направлений ее деятельности — политический лоббизм: из $250 млн ежегодных трат организации на нужды лоббизма уходит $3 млн.
Конгрессмены отмечают, что при поступлении на госслужбу кандидаты обязаны предоставлять сведения о своих контактах с иностранными гражданами и правительствами.
Авторы также приводят в качестве примера предшественника Болтона на посту советника Трампа по нацбезопасности —
Встреча произошла, когда Флинн работал в предвыборной кампании Трампа. Конгрессмены напоминают, что Трамп не снял с Флинна допуск к секретным материалам, когда стало известно об эпизоде встрече. При этом Флинн был уволен Трампом не сразу, а под давлением своего аппарата.
Конгрессмены также отмечают, что гражданка России Мария Бутина, которая была арестована по подозрению в ведении незаконной деятельности в США, по версии следствия устанавливала контакты с американскими организациями «с целью продвижения повестки Российской Федерации».
Авторы письма также говорят, что Бутина якобы работала вместе с пожизненным членом Национальной стрелковой ассоциации США Александром Торшиным, который в настоящее время занимает пост замглавы ЦБ РФ.
В данный момент Бутина находится в следственной тюрьме города Александрия, в штате Вирджиния. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что в условиях тюремного содержания в США россиянки Бутиной имеются все признаки жестокого, бесчеловечного и унижающего человеческое достоинство обращения, передает РИА «Новости».
Вместе с тем неизвестно, знакомы ли Торшин и Болтон лично, хотя у американского политика немало знакомых в высших эшелонах российской власти. Он неоднократно бывал в Москве, где вел переговоры о разоружении во времена администрации Джорджа
Стоит отметить, что письмо конгрессменов было направлено Келли за несколько дней до встречи Болтона с главой Совбеза России Николаем Патрушевым в Женеве, которая должна пройти в четверг, 23 августа. На ней стороны, как рассказал журналистам