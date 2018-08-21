Москалькова назвала невозможным обмен Сенцова на российских заключенных на Украине

«Что касается Сенцова, (Дмитрия) Штыбликова и так далее, у них получились по факту два гражданства. И согласно украинской Конституции, их граждане выдаче не подлежат на территорию России — так же, как и у нас граждане не подлежат выдаче на другую территорию», — сказала Москалькова на пресс-конференции во вторник.
«Поэтому здесь нужно искать какую-то новую правовую форму», — добавила она. По мнению уполномоченного, между Россией и Украиной должно быть заключено двустороннее соглашение о статусе лиц с двумя гражданствами.
«Мы не можем игнорировать тот факт, что сегодня большое количество граждан одновременно имеют паспорта», — отметила Москалькова. Поэтому в соглашении должно быть оговорено, что эти люди признаются гражданами и одного, и другого государства, и к ним должны допускаться консулы и уполномоченные по правам человека, добавила она.
«Мне кажется, что надо предоставить этим гражданам право выбрать себе гражданство и отказаться от (второго — ИФ). Есть граждане, которые заявляют о том, что хотели бы выйти из украинского гражданства или из российского, но согласно нашему законодательству и украинскому, человек под стражей не имеет права выйти из гражданства», — сказала Москалькова.
Омбудсмен выразила надежду на то, что в результате переговоров МИДов двух стран и других компетентных органов решение будет найдено.
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима за подготовку теракта. 14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.
13 июля стало известно, что мать Сенцова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании сына. 14 августа украинские СМИ рассказали об ответе администрации президента РФ: «в соответствии с Положением о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской Федерации… процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании». Позднее руководитель международной правозащитной организации «Агора», юристы которой защищают украинского режиссера, Павел Чиков заявил, что Сенцов не будет просить о помиловании.
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