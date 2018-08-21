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17:51 (мск), источник: РИА Новости

США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Вашингтон заблокировал российские активы в стране на сотни миллионов долларов, сообщила замглавы Минфина США Сигал Манделькер.

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Источник: AFP 2018

Заявление появилось незадолго до ее выступления в конгрессе. Манделькер, ответственная за санкции в Минфине, отчитывается в банковском комитете сената по санкционному давлению на Россию.

Также Вашингтон внес в список киберсанкций двух россиян и одну компанию.

По ограничения попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией «Дайвтехносервис».

Кроме того, Вашингтон внес в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов. Под ограничениями оказались компании «Гудзон Шиппинг» из Владивостока и «Вела-Марин» из Санкт-Петербурга, а также суда «Белла», «Богатырь», «Нептун», «Партизан», «Патриот» и «Севастополь», все они ходят под флагом России.
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В Минфине заявили, что США продолжат вводить санкции против России, если «Москва не изменит свое поведение».

Антироссийские санкции

США под различными предлогами ввели против России большое количество санкций. Часть мер накладывается по распоряжению президента и он вправе их снять.

Однако остальные применены в соответствии с принятым конгрессом законом «О противодействии противникам Америки через санкции» и их нельзя отменить без согласия законодательного органа. Так, к их числу относятся санкции против граждан и компаний, которые якобы «причастны к кибератакам против США».

Восьмого августа американская администрация анонсировала новые санкции в отношении Москвы из-за «дела Скрипалей». Ожидается, что первый пакет санкций США вступит в силу уже 22 августа.

Справка
«Драконовские» меры: США готовятся ввести самые жесткие санкции против России

Первый раунд санкций из-за дела Скрипалей вступит в силу 22 августа. И это только начало.

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