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18:57 (мск), источник: RNS

Власти США заставили Кипр заморозить счета Дерипаски и Вексельберга

Власти Кипра после оказанного на них давления со стороны американских властей решили заморозить банковские счета российских предпринимателей Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга, говорится в докладе американского Минфина, представленном в банковском комитете Сената США заместителем министра финансов Сигал Манделкер.

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Источник: РИА "Новости"

«Высокопоставленные сотрудники Госдепа и Минфина активно сотрудничали с властями Кипра на протяжении последних полутора лет для того, чтобы подчеркнуть озабоченность тем, что на Кипре все еще находятся крупные суммы подозрительных российских средств и инвестиций, а также оказывали давление на кипрских чиновников для того, чтобы ввести ограничения в финансовой системе в отношении подобных угроз», — указано в докладе.

По мнению американских властей, на Кипре введена упрощенная процедура получения гражданства в обмен на инвестиции, и действует слабое регулирование в области регистрации юридических лиц, чем можно воспользоваться для создания подставных компаний и получения доступа к международной финансовой системе в обход американских санкций.

«Хотя Кипр остается проблемной юрисдикцией с точки зрения отмывания российских денег, администрация (США. — RNS) отмечает некий прогресс. После введения санкций против бизнесменов 6 апреля, банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга были заморожены. А в мае 2018 года Кипр выпустил директиву с инструкцией для банков, чтобы они обратили внимание на некоторые финансовые риски, связанные с подставными компаниями, в частности, относительно трудностей, связанных с верификацией данных клиентов», — подчеркивается в докладе.

6 апреля 2018 года США ввели санкции в отношении 24 физических и 14 юридических лиц. В их числе: российские бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».

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