В МИД ответили на обвинения Microsoft в атаках «российских хакеров»

Источник: Reuters

Ранее американская корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые попытки хакеров, связанных с Россией, повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре. По данным Microsoft, «группа, тесно связанная с российским правительством», Strontium (Fancy Bear, APT28) создавала веб-страницы и URL-адреса, которые имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, а также Института Хадсона.

«При всем желании невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитанные на максимальный политический и публичный «вау-эффект», — сказано в комментарии.

Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм». Видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы. МИД РФ