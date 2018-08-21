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20:14 (мск), источник: РИА Новости

В МИД ответили на обвинения Microsoft в атаках «российских хакеров»

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Москва сделает необходимые выводы в связи с заявлением Microsoft о том, что якобы «русские хакеры» пытались вмешаться в промежуточные выборы в США, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

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Источник: Reuters

Ранее американская корпорация Microsoft сообщила, что зафиксировала новые попытки хакеров, связанных с Россией, повлиять на выборы в конгресс США, которые пройдут в ноябре. По данным Microsoft, «группа, тесно связанная с российским правительством», Strontium (Fancy Bear, APT28) создавала веб-страницы и URL-адреса, которые имитировали сайты Международного республиканского института, в совет директоров которого входят шесть республиканских сенаторов и кандидат в американский парламент, а также Института Хадсона.

«При всем желании невозможно предметно комментировать заявления, сделанные без приведения хотя бы каких-то доказательств и явно рассчитанные на максимальный политический и публичный «вау-эффект», — сказано в комментарии.

Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон «охоте на ведьм». Видимо, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Это их выбор. Нам же придется сделать необходимые выводы.
МИД РФ

В российском внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Москва уже давно предлагает заняться конкретным делом. В частности, речь идет об организации встречи двусторонней рабочей группы по кибербезопасности, «где подобные проблемы и должны, собственно, обсуждаться с участием специалистов России и США», подчеркнули в МИД.

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