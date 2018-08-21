Глава МИД Германии призвал ЕС создать независимую от США платежную систему

Источник: AP 2018

«Необходимо усилить европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT», — пишет господин Маас. Он призывает выступить «противовесом США там, где они заступают за красную линию».

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По мнению главы МИД Германии, разногласия США и ЕС связаны не только с политикой американского президента Дональда Трампа. «США и Европа уже давно начали отдаляться друг от друга. Поэтому я скептически отношусь к мнению закоренелых сторонников трансатлантического сотрудничества, которые советуют нам дождаться окончания этого президентства», — отметил он.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предусматривающего заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Американский президент заявил, что сделка «основана на лжи». 7 августа санкции США против Ирана были восстановлены.

Остальные участники сделки — Иран, Франция, Великобритания, Китай, Россия и Германия — осудили решение властей США. Они неоднократно заявляли, что планируют сохранить соглашение. Евросоюз просил США вывести из-под санкций против Ирана свои компании в ключевых секторах. По информации Financial Times, министр финансов Стивен Мнучин и глава Госдепа Майк Помпео официально отказали ЕС в этой просьбе.