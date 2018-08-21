Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Все кончено: россияне бегут из Латвии и Литвы - СМИ
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
4-летняя дочь Пугачевой растрогала Сеть
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Татьяна Навка попарилась в сочинской бане
Чайный гриб как одна большая мистификацияНедавно все вокруг резко вспомнили о чайном грибе - советском "монстре", которого бабушки и мамы выращивали в банках на кухне
Эксперт рассказал об ответе РФ на решение Порошенко простить долг
В больнице одновременно забеременели 16 медсестер
Рудковская с сыном, Лорак с дочерью на премьере мультфильма
Девятилетняя дочь Панина получила первую главную роль в кино
40-летний Исаков умер от ВИЧ - СМИ
Германия отказалась от предложения Путина - СМИ
Высоцкая и Кончаловский сходили на бой быков в Испании
Бен Аффлек расстался с возлюбленной после года отношений
"Бесстыдство и лицемерие": Андреева возмутила поездкой в Европу
"Ты пьяная?": дочь осудила актрису Добровольскую
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
1010 стран с самым дешевым бензином
20:19 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Глава МИД Германии призвал ЕС создать независимую от США платежную систему

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас считает, что Евросоюз должен юридически защитить европейские компании от американских санкций против Ирана. В своей колонке в газете Handelsblatt он призвал создать Европейский валютный фонд и независимую систему платежей.

Наверх
Источник: AP 2018

«Необходимо усилить европейскую автономность, создав независимые от США платежные каналы, Европейский валютный фонд и независимую систему SWIFT», — пишет господин Маас. Он призывает выступить «противовесом США там, где они заступают за красную линию».

Читайте также
Всем труба: Путин и Меркель давят на газ

По мнению главы МИД Германии, разногласия США и ЕС связаны не только с политикой американского президента Дональда Трампа. «США и Европа уже давно начали отдаляться друг от друга. Поэтому я скептически отношусь к мнению закоренелых сторонников трансатлантического сотрудничества, которые советуют нам дождаться окончания этого президентства», — отметил он.

Напомним, 8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), предусматривающего заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций. Американский президент заявил, что сделка «основана на лжи». 7 августа санкции США против Ирана были восстановлены.

Остальные участники сделки — Иран, Франция, Великобритания, Китай, Россия и Германия — осудили решение властей США. Они неоднократно заявляли, что планируют сохранить соглашение. Евросоюз просил США вывести из-под санкций против Ирана свои компании в ключевых секторах. По информации Financial Times, министр финансов Стивен Мнучин и глава Госдепа Майк Помпео официально отказали ЕС в этой просьбе.

Справка
Что нужно знать об иранской ядерной сделке

Основные факты и возможные последствия выхода США из соглашения — в материале «Ъ».

 Как советское вторжение в Прагу изменило мир?
Депутатов уравняют с гражданами
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
Разницу между бедными и богатыми показали с воздуха (фото)
США заставили Кипр заморозить счета Дерипаски и Вексельберга
Российские биатлонисты начали нелегально выступать за Молдавию
Курорт на Мальдивах предложил работу мечты
Курица за 14 млн: гиперинфляция в Венесуэле в фотографиях
Где находится самый длинный жилой дом в мире
Спорт
Полупустые трибуны на играх «Барсы» и «Реала». Как это понимать? Особенности старта испанского чемпионата
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV Вручение наград MTV Video Music Awards прошло в нью-йоркском Radio City Hall
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь