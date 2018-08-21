В США раскрыли местонахождение российской ядерной ракеты
Российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки.
Российская ракета с ядерным двигателем при испытаниях в ноябре 2017 года упала в Баренцево море. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки.
В докладе разведывательных служб говорится, что российская сторона планирует задействовать в операции по возвращению ракеты три судна. Дата начала операции не уточняется.
В докладе не упоминается о
В марте в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин впервые анонсировал крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник». По его словам, новое оружие представляет собой «низколетящую малозаметную крылатую ракету, несущую ядерную боевую часть, с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата».