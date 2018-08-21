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23:09 (мск), источник: RTVi

Бывший юрист Трампа пошел на сделку с прокуратурой

Майкл Коэн, бывший юрист президента США Дональда Трампа, пошел на сделку с федеральной прокуратурой Нью-Йорка по делу о нарушениях в финансировании предвыборной компании, банковском мошенничестве и уклонении от налогов. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на несколько информированных источников.

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Официально ни сам Коэн, ни прокуратура пока не подтвердили факт заключения сделки. Юрист Коэна Ленни Дэвис отказался от комментариев по этому поводу. .

Однако целый ряд СМИ, включая ABC, NBC, CNN и Би-би-си, сообщили о достижении договоренности между экс-юристом Трампа и стороной обвинения.

Расследование в отношении Коэна ведет манхэттенский прокурор Джеффри Берман. В апреле федеральные агенты изъяли из офиса, гостиничного номера и дома Коэна документы и цифровые файлы. Именно эта информация, по данным источников, стала основанием для расследования в отношении юриста. .

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Газета New York Times 19 августа сообщила, что, по мнению федеральных следователей, Майкл Коэн взял больше 20 миллионов долларов в двух нью-йоркских банках под залог лицензий на таксомоторные перевозки. Кроме махинаций с кредитами, Коэна подозревают в попытке скрыть от налоговиков часть прибыли от принадлежащих его семье лицензий такси. По данным двух источников New York Times, прокуроры могут выдвинуть Коэну обвинения по кредитам до конца августа.

Еще Коэна подозревают в нарушениях во время ведения предвыборной кампании. Речь, в частности, идет о выплате $130 тысяч порноактрисе Сторми Дэниелс, которая накануне выборов 2016 года собиралась заявить о том, что у нее была интимная связь с Трампом. .

Соглашение между Коэном и прокуратурой увеличивает юридические риски для самого Трампа, пишет Reuters. Высока вероятность того, что Коэн начнет давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и о возможных связях россиян с предвыборным штабом Трампа. .

Трамп неоднократно отвергал любую возможность сговора с Россией и называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». Москва тоже отрицает свое вмешательство в ход выборов, однако американские спецслужбы пришли к выводу, что российские власти пытались повлиять на ход предвыборной кампании.

Коэн входил в ближайшее окружение Трампа в течение больше чем десяти лет. Он работал личным юристом нынешнего президента США, когда тот возглавлял Trump Organization и продолжал консультировать Трампа после его избрания на пост главы Соединенных Штатов. Однако их отношения значительно ухудшились за последние несколько месяцев.

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18 августа© Ньюстюб
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