Бывший юрист Трампа пошел на сделку с прокуратурой
Майкл Коэн, бывший юрист президента США Дональда Трампа, пошел на сделку с федеральной прокуратурой
Майкл Коэн, бывший юрист президента США Дональда Трампа, пошел на сделку с федеральной прокуратурой
Официально ни сам Коэн, ни прокуратура пока не подтвердили факт заключения сделки. Юрист Коэна Ленни Дэвис отказался от комментариев по этому поводу. .
Однако целый ряд СМИ, включая ABC, NBC, CNN и
Расследование в отношении Коэна ведет манхэттенский прокурор Джеффри Берман. В апреле федеральные агенты изъяли из офиса, гостиничного номера и дома Коэна документы и цифровые файлы. Именно эта информация, по данным источников, стала основанием для расследования в отношении юриста. .
Газета New York Times 19 августа сообщила, что, по мнению федеральных следователей, Майкл Коэн взял больше 20 миллионов долларов в двух
Еще Коэна подозревают в нарушениях во время ведения предвыборной кампании. Речь, в частности, идет о выплате $130 тысяч порноактрисе Сторми Дэниелс, которая накануне выборов 2016 года собиралась заявить о том, что у нее была интимная связь с Трампом. .
Соглашение между Коэном и прокуратурой увеличивает юридические риски для самого Трампа, пишет Reuters. Высока вероятность того, что Коэн начнет давать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру по делу о предполагаемом российском вмешательстве в выборы президента США в 2016 году и о возможных связях россиян с предвыборным штабом Трампа. .
Трамп неоднократно отвергал любую возможность сговора с Россией и называл расследование Мюллера «охотой на ведьм». Москва тоже отрицает свое вмешательство в ход выборов, однако американские спецслужбы пришли к выводу, что российские власти пытались повлиять на ход предвыборной кампании.
Коэн входил в ближайшее окружение Трампа в течение больше чем десяти лет. Он работал личным юристом нынешнего президента США, когда тот возглавлял Trump Organization и продолжал консультировать Трампа после его избрания на пост главы Соединенных Штатов. Однако их отношения значительно ухудшились за последние несколько месяцев.