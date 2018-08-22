Латвия и Эстония намерены взыскать с РФ компенсацию за «советскую оккупацию»

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Представители правительств двух стран провели в Риге встречу в честь столетия обоих государств и по итогам заседания приняли заявление о ценности сотрудничества в увековечивании и осмыслении исторического наследия с целью обеспечения безопасности Латвии и Эстонии.

«В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза», — говорится в сообщении эстонского минюста.

Министры обсудили юридические возможности для дальнейших шагов по этому вопросу и возможные меры на уровне ООН.

Страны Прибалтики обвиняют СССР в оккупации их территорий в период с 1940 по 1991 год.

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В ноябре 2015 года министры юстиции стран Балтии подписали меморандум о сотрудничестве, который предусматривает взаимодействие по требованию с РФ «ущерба за советскую оккупацию».

Руководство России неоднократно отмечало нелепость заявлений об «оккупации», так как страны Прибалтики вошли в состав СССР на договорной основе.

Как отмечает «РИА Новости», МИД РФ подчеркнул, что между СССР и прибалтийскими государствами не велось военных действий.