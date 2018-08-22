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04:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат США может рассмотреть проект о санкциях против России в октябре

Сенат США может рассмотреть законопроект о новых санкциях против России в октябре, заявил журналистам лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл. По его словам, в сентябре республиканцы в Сенате рассматривать его не планируют.

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Источник: AP 2018

«Сенат уже достаточно загружен. Я лично очень заинтересован в этом законе и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления господина Макконнелла.

Он сказал, что шансы «втиснуть» законопроект в расписание Сената в ближайший месяц «очень небольшие». «Но у нас еще есть время в этом году», — заявил Митч Макконнелл. По его словам, приоритет этого законопроекта в повестке дня на октябрь «высок».

Напомним, сейчас рассмотрения в Сенате ждет законопроект республиканца Линдси Грэма и его коллег под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года». Он предполагает блокировку долларовых расчетов российских банков, запрет на операции резидентов США с новым российским госдолгом, создание национального центра по борьбе с российской угрозой, поиск активов Владимира Путина и возможное признание РФ «государством—спонсором терроризма».

Кроме того, в январе сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен внесли на рассмотрение Сената законопроект «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER). Он был разработан на случай вмешательства Москвы в избирательные процессы в США — в первую очередь в ноябрьские выборы в Конгресс. Авторы DETER собираются обязать Белый дом блокировать средства крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также расширить санкции в отношении суверенного долга и деривативов России.

Новые санкции США: все оказалось не так страшно, как обещали
Во время загрузки произошла ошибка.
21 августа© Ньюстюб
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