Сенат США может рассмотреть проект о санкциях против России в октябре

Источник: AP 2018

«Сенат уже достаточно загружен. Я лично очень заинтересован в этом законе и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления господина Макконнелла.

Он сказал, что шансы «втиснуть» законопроект в расписание Сената в ближайший месяц «очень небольшие». «Но у нас еще есть время в этом году», — заявил Митч Макконнелл. По его словам, приоритет этого законопроекта в повестке дня на октябрь «высок».

Напомним, сейчас рассмотрения в Сенате ждет законопроект республиканца Линдси Грэма и его коллег под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года». Он предполагает блокировку долларовых расчетов российских банков, запрет на операции резидентов США с новым российским госдолгом, создание национального центра по борьбе с российской угрозой, поиск активов Владимира Путина и возможное признание РФ «государством—спонсором терроризма».