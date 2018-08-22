Сенат США может рассмотреть проект о санкциях против России в октябре

«Сенат уже достаточно загружен. Я лично очень заинтересован в этом законе и надеюсь, что мы сможем прийти к соглашению», — приводит «РИА Новости» выдержку из заявления господина Макконнелла.
Он сказал, что шансы «втиснуть» законопроект в расписание Сената в ближайший месяц «очень небольшие». «Но у нас еще есть время в этом году», — заявил Митч Макконнелл. По его словам, приоритет этого законопроекта в повестке дня на октябрь «высок».
Напомним, сейчас рассмотрения в Сенате ждет законопроект республиканца Линдси Грэма и его коллег под названием «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля от 2018 года». Он предполагает блокировку долларовых расчетов российских банков, запрет на операции резидентов США с новым российским госдолгом, создание национального центра по борьбе с российской угрозой, поиск активов Владимира Путина и возможное признание РФ «государством—спонсором терроризма».
Кроме того, в январе сенаторы Марко Рубио и Крис ван Холлен внесли на рассмотрение Сената законопроект «Защита выборов от угроз путем обозначения красных линий» (DETER). Он был разработан на случай вмешательства Москвы в избирательные процессы в США — в первую очередь в ноябрьские выборы в Конгресс. Авторы DETER собираются обязать Белый дом блокировать средства крупнейших российских банков и энергетических компаний, а также расширить санкции в отношении суверенного долга и деривативов России.