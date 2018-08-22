В Литве назвали способ «сдержать» «Газпром»

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Политик считает, что выкуп Вильнюсом у норвежской компании терминала сжиженного природного газа (СПГ) не допустит рост цен на газ.

«Теперь наша единственная задача — обеспечить дальнейшую стабильную поставку природного газа. Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены “Газпрома” могут вырасти до 20%», — сказал в интервью изданию LRT Radijas Сквернялис.

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По его словам, Литва может терять до 160 млн евро ежегодно, в случае роста цен на голубое топливо.

При этом литовский премьер уверен, что приобретение хранилища СПГ, намеченное на 2024 год, позволит сэкономить на техобслуживании газовой инфраструктуры.