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06:18 (мск), источник: Известия

В Литве назвали способ «сдержать» «Газпром»

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис озвучил способ, который, по его мнению, позволит «сдержать» российскую компанию «Газпром».

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Источник: Reuters

Политик считает, что выкуп Вильнюсом у норвежской компании терминала сжиженного природного газа (СПГ) не допустит рост цен на газ.

«Теперь наша единственная задача — обеспечить дальнейшую стабильную поставку природного газа. Сегодня терминал поставляет половину всего природного газа, потребляемого в Литве. Кроме того, очень важно, чтобы ценовой монополист находился под давлением, потому что, если мы откажемся от терминала, цены “Газпрома” могут вырасти до 20%», — сказал в интервью изданию LRT Radijas Сквернялис.

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По его словам, Литва может терять до 160 млн евро ежегодно, в случае роста цен на голубое топливо.

При этом литовский премьер уверен, что приобретение хранилища СПГ, намеченное на 2024 год, позволит сэкономить на техобслуживании газовой инфраструктуры.

Комиссия правительства по развитию экономической инфраструктуры Литвы уже одобрила решение о выкупе у норвежской компании Hoegh LNG судно — хранилище сжиженного природного газа Independence.

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