Советник Трампа рассказал о возможных рычагах давления на Россию из-за Сирии

«Я не думаю, что они хотят застрять там. Я думаю, что их неистовая дипломатическая деятельность в Европе говорит о том, что они хотели бы найти кого-нибудь еще, к примеру, для покрытия расходов на реконструкцию Сирии — в чем они могут преуспеть, а могут и нет», — заявил Болтон.