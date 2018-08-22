Советник Трампа рассказал о возможных рычагах давления на Россию из-за Сирии

«Я не думаю, что они хотят застрять там. Я думаю, что их неистовая дипломатическая деятельность в Европе говорит о том, что они хотели бы найти кого-нибудь еще, к примеру, для покрытия расходов на реконструкцию Сирии — в чем они могут преуспеть, а могут и нет», — заявил Болтон.
Советник Дональда Трампа добавил, что интересы США в Сирии состоят в том, чтобы полностью уничтожить территориальную группировку запрещенной в России ИГ и продолжить борьбу с сохраняющейся угрозой терроризма. Помимо этого, американцы беспокоятся из-за присутствия в Сирии проиранских ополченцев и регулярных сил. Именно это удерживает войска США в регионе.
Болтон убежден, что нынешние проблемы России в Сирии могут дать Вашингтону возможность надавить на Иран и заставить его покинуть разрушенный войной регион. Сохранит ли Белый дом свое военного присутствие в арабской республике, советник Трампа не прояснил.