Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Россия все таки получит свои «Мистрали»
Дома на колесах: троица с неприличными ценниками
Что сделали с домом дочки за 10 минут без присмотра (фото)
Навку лишили всех мировых рекордов в фигурном катании
Венсан Кассель и Тина Кунаки рассказали о скорой свадьбе
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
40-летняя Климова показала, как выглядит сразу после душа
"Вы уже рабы": Ющенко раскрыл глаза украинцам
Дженнифер Лопез, Мадонна и другие звезды на премии MTV
Родные братья спустя 56 лет разлуки встретились на телешоу
Тарасов высказался о презентации шоу "Замуж за Бузову" - СМИ
"Его не приглашали!": дочка наказала Михалкова
«Звучит красиво, последствия не интересуют»: ГД о реформе пенсий
Кустурица рассказал о достоинствах Крыма
В Лондоне старую «Ниву» продают за 6,5 млн рублей (фото)
Пострадавшие в ДТП добились компенсации в $242 млн
Чем опасна жизнь в маленьких квартирах
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Фоторепортажи
8Звездный дождь
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
10:40 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший юрист Трампа признался в преступлении по его указанию

Бывший адвокат американского лидера Дональда Трампа Майкл Коэн признался на суде, что президент лично дал ему указание совершить преступление. Об этом его защитник Ланни Дэвис написал на своей странице в Twitter.

Наверх
Источник: AP 2018

«Сегодня он встал и под присягой заявил, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если те платежи были преступлением со стороны Майкла Коэна, то почему они не будут преступлениями для Дональда Трампа?» — отметил юрист.

Читайте также
«Ничего особенного»: Сторми Дэниэлс рассказала о связи с Трампом

По данным Associated Press, 51-летний Коэн также признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов. В то же время имен женщин, которым платил, он не назвал, заявив, что работал с «неназванным кандидатом» и «преследовал главным образом цель повлиять на выборы». Однако агентство отмечает, что сроки и суммы в материалах суда совпадают с историями бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал.

После суда Коэна выпустили под залог в 500 тысяч долларов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Коэн пошел на сделку с правосудием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания.

Ранее стало известно, что присяжные признали бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о пунктах, связанных с нарушением налогового и банковского законодательств, а также сокрытием зарубежных счетов в банках.

До этого в августе сообщалось, что Коэн записал разговор с Трампом о выплате денег модели Playboy, заявившей о связи с американским лидером. Запись изъяли федеральные следователи во время обысков в личном кабинете юриста.

Читайте также:

Бывший адвокат президента США набрал кредитов на $20 млн
Во время загрузки произошла ошибка.
20 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы«Russiagate»
 Мафиози выбрали «главного вора» России. Кто он?
Прокуратура раскрыла тайну о дочерях-убийцах
Минюст Грузии подал иск против России в ЕСПЧ
Финны приплыли в Таллин в деревянной сауне (видео)
Посадку Ту-204 с горящим двигателем в Уфе сняли на видео
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
Сотрудников ФСБ в Тюмени обвинили в убийствах
ГИБДД не прошла экзамен в автошколах
Спорт
Медведева едет к Тутберидзе: болельщики ждут скандала Перед контрольными прокатами, которые пройдут 9 сентября в Москве, российские фигуристы примут участие в сборе в Новогорске
Hi-Tech
В России появился почти идеальный смартфон среднего класса Huawei превратила линейку nova в конкурента OnePlus и Xiaomi
Авто
Абсолютно новый «Соболь»: первые изображения и подробности На форуме «Неделя национальной безопасности» Группа ГАЗ неожиданно представила концепты нового поколения модели «Соболь» — пикап и минивэн
Кино
Киркоров присоединился к Ревве и Нагиеву на съемках фильма Одним из героев комедии «Бабушка легкого поведения 2» станет король российской поп-музыки, а события будут разворачиваться под его песни
Недвижимость
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Пенсионеры стали чаще брать ипотеку
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Леди
Как 25-летняя женщина живет после нападения мужа: личная история Пострадавшая в прошлом году от собственного мужа, мама двоих сыновей Маргарита Грачева рассказывает, как складывается ее жизнь после пережитой драмы.
Дети
49-летняя Эвелина Блёданс готовится стать мамой (фото) Актрису не пугает то, что она будет матерью-одиночкой.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь