Бывший юрист Трампа признался в преступлении по его указанию

Источник: AP 2018

«Сегодня он встал и под присягой заявил, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на выборы. Если те платежи были преступлением со стороны Майкла Коэна, то почему они не будут преступлениями для Дональда Трампа?» — отметил юрист.

По данным Associated Press, 51-летний Коэн также признал себя виновным по восьми пунктам обвинения, включая уклонение от уплаты налогов. В то же время имен женщин, которым платил, он не назвал, заявив, что работал с «неназванным кандидатом» и «преследовал главным образом цель повлиять на выборы». Однако агентство отмечает, что сроки и суммы в материалах суда совпадают с историями бывшей порноактрисы Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели журнала Playboy Карен Магдугал.

После суда Коэна выпустили под залог в 500 тысяч долларов. Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Коэн пошел на сделку с правосудием, признав вину в обмен на возможное смягчение наказания.

Ранее стало известно, что присяжные признали бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Речь идет о пунктах, связанных с нарушением налогового и банковского законодательств, а также сокрытием зарубежных счетов в банках.

До этого в августе сообщалось, что Коэн записал разговор с Трампом о выплате денег модели Playboy, заявившей о связи с американским лидером. Запись изъяли федеральные следователи во время обысков в личном кабинете юриста.