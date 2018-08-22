Санкции набирают силу

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Связь с Кремлем стоила бизнесмену Олегу Дерипаске половины состояния — цифры накануне озвучил Минфин США. Представители ведомства выступили на заседании Сената, где обсуждались новые, еще более масштабные санкции в отношении России. При этом очередной пакет ограничений, инициированный Дональдом Трампом и его администрацией, вступает в силу в среду. Что это за новые ограничения? Как они отразятся на российской экономике? И на кого уже подействовали введенные ранее санкции?

За Магнитского, за Крым, за Донбасс, за вмешательство в выборы… Американских санкций уже столько, что немудрено и запутаться. Те, что вводятся в среду, подготовлены Госдепартаментом США. Формальная причина — отравление Сергея Скрипаля. Последствия — запрет на экспорт в Россию электронных устройств и так называемых комплектующих двойного назначения. Если конкретно — это патенты, технологии, программы и оборудование, которые можно использовать как в гражданской, так и в военной промышленности, пояснила доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Наталия Карпова:

Это компьютерные программы, которые могут быть использованы как гражданскими компаниями, так и компаниями, которые занимаются военным производством и военными исследованиями. Скажем, нам необходимы как программы, так и отдельные детали, узлы, которые могут быть использованы в авиационной технике.

Звучит не слишком страшно. Но вопрос трактовки: возможно, оборудование могут использовать и для переработки углеводородов, говорит профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Поэтому российская экономика определенно почувствует на себе эффект от очередного санкционного удара, уверен он: «Россия является очень важным игроком в сфере углеводородов, металлов, военной техники. Трамп решил использовать санкции для подавления России как экономического конкурента. Например, он активно разыгрывает эту карту, борясь против “Северного потока-2”, угрожая санкциями даже европейцам».

Об ущербе от санкций говорят с 2014 года. В первое время в списках США фигурировали топливные, оборонные предприятия и люди, которых считают близкими к Кремлю. Но после истории с вмешательством в американские выборы маховик раскрутился. Как итог — всего с 2013 года инвестиции США в Россию сократились на 80%. А с начала прошлого года Вашингтон заморозил российские активы на сотни миллионов долларов, подсчитали в американском Минфине.

При этом, как ранее отметил в интервью «Коммерсантъ FM» бывший старший советник Госдепартамента США Брайан О’Тул, который лично участвовал в разработке некоторых санкций, меры возымели эффект.

В преддверии выборов в Конгресс США санкционная повестка стала инструментом пиара.

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Однако если Соединенные Штаты пойдут на такие шаги, Россию может ждать новый кризис, уверен преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Николай Корженевский: «Возникнут сложности в долларовых расчетах на внутреннем рынке и искусственный дефицит долларов. Будут очень серьезные продажи и в рубле, и в локальном долге. Ставки резко вырастут, волатильность будет порядка декабря 2014 года и января 2016 года. Для обычного потребителя это всегда работает примерно одинаково: снижение покупательской способности, всплеск инфляции, все увидят новые валютные ценники. Такое депрессивное состояние рынка, который, конечно, радикально замедлит и экономический рост».

Кроме того, если в течение трех месяцев Россия не даст гарантий, что откажется от использования химического оружия, то США может принять очередной пакет санкций — Белый дом готов ввести запрет на экспорт американских и импорт российских товаров, а также практически разорвать дипломатические отношения, сообщил доктор экономических наук Андрей Коробков:

В лучшем случае это будет отброс отношений на 40 лет назад, но во многом это будет переход на уровень пика холодной войны конца 40-х — начала 50-х годов. Будет нанесен удар по конкретным лицам в окружении Путина, дальнейшее усиление давления на таких людей, как Дерипаска, как Вексельберг.

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Пока выступать против антироссийских санкций значит быть обвиненным в связях с Кремлем. До ноября это никому невыгодно. В том числе и Дональду Трампу, который на днях, впрочем, заявлял, что готов подумать об отмене санкций.

Накануне в Минпромторге заявили, что первый пакет санкций из-за «дела Скрипалей» затронет некоторые отрасли экономики, однако не критично. Кроме того, ведомство обещает помочь компаниям, которые почувствуют эффект от ограничений Вашингтона. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, уже выработан комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США.

Разбирался Александр Рассохин

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