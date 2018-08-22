Санкции набирают силу
Как ограничения влияют на жизнь в России.
Как ограничения влияют на жизнь в России.
Связь с Кремлем стоила бизнесмену Олегу Дерипаске половины состояния — цифры накануне озвучил Минфин США. Представители ведомства выступили на заседании Сената, где обсуждались новые, еще более масштабные санкции в отношении России. При этом очередной пакет ограничений, инициированный Дональдом Трампом и его администрацией, вступает в силу в среду. Что это за новые ограничения? Как они отразятся на российской экономике? И на кого уже подействовали введенные ранее санкции?
За Магнитского, за Крым, за Донбасс, за вмешательство в выборы… Американских санкций уже столько, что немудрено и запутаться. Те, что вводятся в среду, подготовлены Госдепартаментом США. Формальная причина — отравление Сергея Скрипаля. Последствия — запрет на экспорт в Россию электронных устройств и так называемых комплектующих двойного назначения. Если конкретно — это патенты, технологии, программы и оборудование, которые можно использовать как в гражданской, так и в военной промышленности, пояснила доцент факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Наталия Карпова:
Это компьютерные программы, которые могут быть использованы как гражданскими компаниями, так и компаниями, которые занимаются военным производством и военными исследованиями. Скажем, нам необходимы как программы, так и отдельные детали, узлы, которые могут быть использованы в авиационной технике.
Звучит не слишком страшно. Но вопрос трактовки: возможно, оборудование могут использовать и для переработки углеводородов, говорит профессор Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Поэтому российская экономика определенно почувствует на себе эффект от очередного санкционного удара, уверен он: «Россия является очень важным игроком в сфере углеводородов, металлов, военной техники. Трамп решил использовать санкции для подавления России как экономического конкурента. Например, он активно разыгрывает эту карту, борясь против “Северного потока-2”, угрожая санкциями даже европейцам».
Об ущербе от санкций говорят с 2014 года. В первое время в списках США фигурировали топливные, оборонные предприятия и люди, которых считают близкими к Кремлю. Но после истории с вмешательством в американские выборы маховик раскрутился. Как итог — всего с 2013 года инвестиции США в Россию сократились на 80%. А с начала прошлого года Вашингтон заморозил российские активы на сотни миллионов долларов, подсчитали в американском Минфине.
При этом, как ранее отметил в интервью «Коммерсантъ FM» бывший старший советник Госдепартамента США Брайан О’Тул, который лично участвовал в разработке некоторых санкций, меры возымели эффект.
Параллельно с введением санкций
В преддверии выборов в Конгресс США санкционная повестка стала инструментом пиара.
Однако если Соединенные Штаты пойдут на такие шаги, Россию может ждать новый кризис, уверен преподаватель факультета мировой экономики и политики ВШЭ Николай Корженевский: «Возникнут сложности в долларовых расчетах на внутреннем рынке и искусственный дефицит долларов. Будут очень серьезные продажи и в рубле, и в локальном долге. Ставки резко вырастут, волатильность будет порядка декабря 2014 года и января 2016 года. Для обычного потребителя это всегда работает примерно одинаково: снижение покупательской способности, всплеск инфляции, все увидят новые валютные ценники. Такое депрессивное состояние рынка, который, конечно, радикально замедлит и экономический рост».
Кроме того, если в течение трех месяцев Россия не даст гарантий, что откажется от использования химического оружия, то США может принять очередной пакет санкций — Белый дом готов ввести запрет на экспорт американских и импорт российских товаров, а также практически разорвать дипломатические отношения, сообщил доктор экономических наук Андрей Коробков:
В лучшем случае это будет отброс отношений на 40 лет назад, но во многом это будет переход на уровень пика холодной войны конца 40-х — начала 50-х годов. Будет нанесен удар по конкретным лицам в окружении Путина, дальнейшее усиление давления на таких людей, как Дерипаска, как Вексельберг.
Пока выступать против антироссийских санкций значит быть обвиненным в связях с Кремлем. До ноября это никому невыгодно. В том числе и Дональду Трампу, который на днях, впрочем, заявлял, что готов подумать об отмене санкций.
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Разбирался Александр Рассохин