Минюст Грузии заявил, что подал иск против РФ в ЕСПЧ

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«Требование Грузии в том, чтобы Европейский суд установил ответственность России за нарушение не одной статьи Европейской конвенции (по правам человека). В частности, продолжающейся оккупацией, протягиванием колючей проволоки и целенаправленной кампанией в отношении населения Грузии Россией нарушаются 2 статья Европейской конвенции (право на жизнь), 3-я (запрет пыток), 5-я (право на свободу и безопасность), 8-я (право личной и семейной защищенности), 13-я (право на эффективное средство правовой защиты)», — говорится в сообщении.

В заявлении Россия также обвиняется в сокрытии виновных в гибели в Южной Осетии сотрудника грузинских силовых структур Арчила Татунашвили, а также подтасовке результатов медицинской экспертизы по этому делу.

Татунашвили был задержан в Южной Осетии 22 февраля 2018 года по подозрению в шпионаже. По данным Комитета госбезопасности Южной Осетии, он являлся информатором грузинских спецслужб и участником событий грузино-осетинского конфликта 2004−2008 годов. Во время препровождения в следственный изолятор оказал сопротивление, в результате чего получил травмы. Вскоре Татунашвили стал жаловаться на плохое самочувствие и был доставлен в больницу, где скончался.

В ночь на 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. Россия встала на защиту граждан республики, многие из которых к тому времени приняли гражданство РФ, и своих миротворцев. В результате пятидневной войны погибли более 1 тыс. человек, из которых 72 — российские военнослужащие. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Южной Осетии и другой бывшей грузинской автономии — Абхазии.