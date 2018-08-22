Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Глава МИД Австрии поплатилась за приглашение Путина на свадьбу
Водитель 100 км преследовал экипаж ДПС ради справедливости
16-летний сын Натальи Водяновой вырос красавцем
Как устроен быт в Германии: история россиянина
Нестареющая Клаудия Шиффер отдыхает на яхте
Какими были пенсии раньшеИ почему их давали только тем, у кого и так есть деньги
Миллионы россиян могут оштрафовать в сентябре
Экс-жена Тиграна Кеосаяна боится его супругу
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли
Путин наградил 56-летнюю Андрееву за заслуги на «Первом канале»
Бывший муж Ани Лорак об изменах певицы и ее новом муже - СМИ
65-летнюю Первую леди Франции сняли в мини-шортах
Песков отреагировал на резкое заявление Лукашенко о России
Кого могут лишить всех пенсионных льгот
Работа в огороде связана с онкологией: исследования ученых - СМИ
81-летний Кончаловский показал страсть к Высоцкой
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
6 вещей, которым не место в идеальной спальне
Фоторепортажи
10В Австрии проходит ЧМ по воздухоплаванию на воздушных шарах
13Краски триколора: яркий фестиваль в День российского флага
19:10 (мск), источник: Ведомости

«Худший день в жизни Трампа»

Бывший юрист президента признался в совершении преступлений по его поручению.

Наверх
Источник: Reuters

Хуже дня в жизни президента США Дональда Трампа еще не было. Так пишет про вторник, 21 августа, обозреватель The Washington Post Дженнифер Рубин. С похожими оценками выступили и другие американские СМИ: «худший час» (CNN), «ужасный день» (Bloomberg), «очень плохой день» (Chicago Tribune).

Во вторник сразу двое соратников Трампа побывали в судах. В Нью-Йорке бывший личный адвокат Трампа Майкл Коэн, заключивший сделку со следствием, дал признательные показания по восьми обвинениям, включая нарушения в ходе президентской избирательной кампании 2016 г. В частности, Коэн заявил суду, что во время кампании заплатил $130 000 порно-актрисе Стефани Клиффорд, известной как Сторми Дэниэлс, и $150 000 модели Playboy Карен Макдугал за их молчание об интимной связи с Трампом, пишет The Wall Street Journal.

Имя самого Трампа Коэн в своих показаниях не упомянул, сказав только, что «работал с кандидатом и по его указанию». Вместо Коэна имя назвал его адвокат Лэнни Дэвис. После суда он написал в Twitter, что его доверитель «засвидетельствовал под присягой, что Дональд Трамп поручил ему совершить преступление, заплатив двум женщинам с основной целью повлиять на выборы».

«Если эти платежи были преступлением для Майкла Коэна, то почему они не были преступлением для Дональда Трампа?» — таким вопросом задался Дэвис.

От четырех до пяти. Бывший адвокат Трампа обвиняется также в махинациях и мошенничестве. Ему может грозить от четырех до пяти лет тюрьмы со штрафом от $20 000 до $1 млн. Пока что 51-летний юрист выпущен на свободу под залог $500 000

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани в свою очередь заявил, что «в обвинениях против Коэна нет никаких утверждений о правонарушениях президента». Сам Трамп ранее настаивал, что он ничего не знал о выплаченных Клиффорд и Дэниэлс деньгах. Коэн же под присягой свидетельствовал, что действовал по поручению своего шефа, отмечает Reuters. Как пишет The New York Times, раньше адвокаты Трампа в частных разговорах признавали, что дело Коэна может принести Трампу больше проблем, чем дело о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 г. Профессор права Калифорнийского университета в Ирвине Рик Хасен сказал WSJ, что действия Коэна могут стать основанием для импичмента президента.

Обвинения Коэна прозвучали практически одновременно со слушаниями в суде в Вирджинии. Там рассматривается дело бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта. Его во вторник жюри присяжных признало виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Присяжные единогласно сочли доказанной вину Манафорта по пяти налоговым эпизодам (сокрытие $16 млн, заработанных на Украине), двум — связанным с нарушением банковского законодательства (для получения кредита на $20 млн), а также в сокрытии зарубежных счетов. По остальным пунктам их мнения разделились, слушания будут продолжены 29 августа.

Манафорт — один из фигурантов расследования дела о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 г., которое ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Ни одно из доказанных нарушений к этому делу не относится, однако вердикт является победой команды Мюллера, указывает Bloomberg. Это первое дело, доведенное Мюллером до суда. По мнению юристов, только по эпизодам нарушения банковского законодательства 69-летний Манафорт может быть осужден на 30 лет, хотя более реальным выглядит тюремное заключение на 10 лет.

Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа с марта по август 2016 г., проходит ответчиком по двум разбирательствам. В Вашингтоне Манафорт обвиняется в «сговоре против США», а также отмывании более $30 млн, даче ложных показаний и отказе в регистрации в качестве иностранного агента во время работы в США на прокремлевских политиков на Украине. Слушания по этому делу состоятся 17 сентября. Ожидается, что этот процесс раскроет больше подробностей о российских связях Манафорта.

Дональд Трамп, находившийся во вторник с визитом на западе Вирджинии, постарался дистанцироваться от происходящего в суде. «Пол Манафорт хороший человек… Это не касается меня, но я все еще чувствую, что происходящее — очень печально», — приводит его слова Reuters.

«Это не имеет ничего общего с российским делом. Это началось как российское дело, но это не имеет абсолютно никакого отношения, это охота на ведьм и это — позор», — заключил Трамп. Комментировать показания Коэна он отказался.
Читайте также
Как президенты США проходили через процедуру импичмента

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что Трамп смотрел новости о Коэне и Манафорте на телеканале Fox News во время перелета. Собеседники агентства рассказали, что президент был мрачен, но спокоен и никакой критики в адрес бывших соратников не высказал.

Импичмент Трампа в настоящий момент практически неосуществим, считает правовед из Института государства и права РАН Вильям Смирнов: «Во-первых, это крайне сложно с юридической точки зрения. Вспомним Уотергейт: тогда обвинения в адрес Ричарда Никсона были гораздо серьезнее, но до конца процедуру так и не довели». Во-вторых, это маловероятно в силу конфигурации политических сил, поясняет эксперт: «Конечно, демократы все еще пытаются оправиться от своего поражения, поэтому “раздувают” каждый новый скандал вокруг Трампа, особенно сейчас, чтобы потеснить республиканцев в Конгрессе». Однако, по мнению Смирнова, такие скандалы могут иметь лишь репутационные последствия, но не юридические:

Да, у определенной части элит сейчас существует такой запрос, но сильное «расшатывание» самого института президентства очень опасно, поэтому на последующих этапах у них включится инстинкт самосохранения, как это произошло в уже упомянутом Уотергейтском скандале.
Следите за развитием темы«Russiagate»
 Обсуждение пенсионной реформы в Госдуме продлилось больше четырех часов. Главное
«ФК Открытие» может выкупить бренд банка у его бывших владельцев за 4,5 млрд рублей
Германия заинтересовалась газопроводом в обход России
Почему Россия не может выбрать себе флаг уже тысячу лет
Главред МК делит с женой имущество почти на 30 миллиардов рублей
Россиянин получил 11 лет тюрьмы за шаманский напиток из Перу
В Праге изменили текст таблички на памятнике маршалу Коневу
«Армия-2018»: первый серийный ракетный комплекс «Сосна» (фото)
Фестиваль красок в честь Дня флага России собрал тысячи гостей
Спорт
Россию обвинили во вмешательстве в выборы президента IBU Предыдущее руководство Международного союза биатлонистов вынуждено было уйти в отставку из-за обвинения в коррупции
Hi-Tech
Рогозин отказался от разговора с российским роботом Он должен был дать роботу имя.
Авто
В России снова изменят формат водительских прав МВД предлагает оснастить водительские удостоверения и свидетельства «О регистрации транспортных средств» электронными носителями информации
Кино
51-летняя Кидман изменилась до неузнаваемости ради роли Опубликован первый кадр триллера «Разрушитель», где актриса играет постаревшего детектива
Недвижимость
Большинство россиян довольны своими жилищными условиями
Минстрой: органы власти не обязаны отвечать за достройку проблемного жилья
Бум или отчаяние: почему бурно растет ипотечный рынок
Почему в Германии нельзя пылесосить в воскресенье: личный опыт
Леди
Звезды, которые сыграли свадьбу после бурной вечеринки (фото) Наталья Ветлицкая и Женя Белоусов, Бритни Спирс и ее друг детства Джейсон Аллен Александер и другие звезды оказались очень решительными.
Дети
Известный 57-летний актер станет отцом в 10-й раз Возлюбленная Эдди Мерфи Пейдж Батчер беременна.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь